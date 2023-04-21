75-летний Арнольд Шварценеггер снялся в комедийном шпионском сериале FUBAR (трейлер)

Это первая работа актера в сериале за всю его долгую карьеру в кино, и сразу же – главная роль.

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, несмотря на преклонный возраст, не собирается сдавать позиции и снова вернулся в кино. "Железный Арни" снялся в сериале FUBAR, трейлер которого представил стриминговый сервис Netflix.

Эта работа в некотором роде первая для Шварценеггера, поскольку до этого он никогда не снимался в сериалах. Здесь звезда играет шпиона ЦРУ по имени Люк, собирающегося на пенсию. Во время прощальной вечеринки главного героя уговаривают на последнее задание, в ходе выполнения которого он узнает, что его дочь Эмма Бруннер (Моника Барбаро) тоже работает на спецслужбы.

Восьмисерийный шпионский сериал с элементами комедии показывает, что Шварценеггер еще может похвастаться отличным чувством юмора. FUBAR имеет некоторые черты шпионской драмы из фильма Шварценеггера "Правдивая ложь" 1994 года с Джейми Ли Кертис.

"FUBAR надерет вам задницу и заставит вас смеяться – и не только в течение двух часов. Вы получаете целый сезон", – сказал Шварценеггер о своей работе.

Кроме Арни и Моники, в актерский состав вошли Форчун Феймстер, Джей Барушель, Апарна Бриэль, Энди Бакли, Барбара Ив Харрис, Габриэль Луна, Милан Картер, Фабиана Уденио и Трэвис Ван Винкль.

Шварценеггер выступает в качестве исполнительного продюсера вместе с создателем и шоураннером Ником Санторой, который написал сценарии для "Клана Сопрано", "Побега" и "Скорпиона". Шоу также было создано совместно со Skydance Television.

Премьера сериала запланирована на Netflix 25 мая.

Ранее Фокус писал о том, что Шварценеггер взялся ремонтировать дороги в своем районе.