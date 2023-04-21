75-річний Арнольд Шварценеггер знявся в комедійному шпигунському серіалі FUBAR (трейлер)

Це перша робота актора в серіалі за всю його довгу кар'єру в кіно, і одразу ж — головна роль.

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Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер, попри похилий вік, не збирається здавати позиції та знову повернувся в кіно. "Залізний Арні" знявся в серіалі FUBAR, трейлер якого представив стримінговий сервіс Netflix.

Ця робота певною мірою перша для Шварценеггера, оскільки до цього він ніколи не знімався в серіалах. Тут зірка грає шпигуна ЦРУ на ім'я Люк, який збирається на пенсію. Під час прощальної вечірки головного героя вмовляють на останнє завдання, під час виконання якого він дізнається, що його дочка Емма Бруннер (Моніка Барбаро) також працює на спецслужби.

Восьмисерійний шпигунський серіал із елементами комедії показує, що Шварценеггер ще може похвалитися чудовим почуттям гумору. FUBAR має деякі риси шпигунської драми з фільму Шварценеггера "Правдива брехня" 1994 року з Джеймі Лі Кертіс.

"FUBAR надере вам дупу та змусить вас сміятися — і не тільки протягом двох годин. Ви отримуєте цілий сезон", — сказав Шварценеггер про свою роботу.

Окрім Арні та Моніки, до акторського складу увійшли Форчун Феймстер, Джей Барушель, Апарна Бріель, Енді Баклі, Барбара Ів Гарріс, Габріель Луна, Мілан Картер, Фабіана Уденіо та Тревіс Ван Вінкль.

Шварценеггер виступає як виконавчий продюсер разом із творцем і шоураннером Ніком Санторою, який написав сценарії для "Клана Сопрано", "Втечі" та "Скорпіона". Шоу також було створено спільно зі Skydance Television.

Прем'єра серіалу запланована на Netflix 25 травня.

Раніше Фокус писав про те, що Шварценеггер взявся ремонтувати дороги у своєму районі.