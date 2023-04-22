22 апреля 2023 года: мученика Евпсихия — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя купаться, стирать и работать в саду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Евпсихия. Он жил во времена правления императора Юлиана Отступника и был известен как борец с идолопоклонниками, за что был подвергнут пыткам и мучениям.
Что нельзя делать 22 апреля:
- купаться;
- стирать одежду;
- убирать дома;
- работать в саду и на огороде;
- веселиться и устраивать застолья.
Народные приметы и поверья:
- звездное небо — к урожаю пшеницы;
- туман или иней – ждите урожаю овощей;
- зацвели одуванчики – к теплу.
День ангела празднуют:
Вадим.
Родились в этот день:
1724 год — Иммануил Кант (ум. 1804), немецкий философ;
1937 год — Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель трех премий "Оскар", 7 "Золотых глобусов" и др. наград;
1974 год — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира";
1986 год — Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения, бывшая супруга Джонни Деппа.
Также в этот день:
1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне состоялся дебют роликовых коньков;
1838 год — впервые пароход пересек Атлантический океан;
1969 год – в Хьюстоне впервые провели удачную операцию по трансплантации человеческого глаза.