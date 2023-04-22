22 апреля 2023 года: мученика Евпсихия — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя купаться, стирать и работать в саду.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Евпсихия. Он жил во времена правления императора Юлиана Отступника и был известен как борец с идолопоклонниками, за что был подвергнут пыткам и мучениям.

Что нельзя делать 22 апреля:

купаться;

стирать одежду;

убирать дома;

работать в саду и на огороде;

веселиться и устраивать застолья.

Народные приметы и поверья:

звездное небо — к урожаю пшеницы;

туман или иней – ждите урожаю овощей;

зацвели одуванчики – к теплу.

День ангела празднуют:

Вадим.

Родились в этот день:

1724 год — Иммануил Кант (ум. 1804), немецкий философ;

1937 год — Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, обладатель трех премий "Оскар", 7 "Золотых глобусов" и др. наград;

1974 год — Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира";

1986 год — Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения, бывшая супруга Джонни Деппа.

Также в этот день:

1760 год — на одном из музыкальных вечеров в Лондоне состоялся дебют роликовых коньков;

1838 год — впервые пароход пересек Атлантический океан;

1969 год – в Хьюстоне впервые провели удачную операцию по трансплантации человеческого глаза.