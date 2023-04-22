22 квітня 2023: мученика Євпсихія — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна купатися, прати та працювати в саду.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія. Він жив за часів правління імператора Юліана Відступника і був відомий як борець з ідолопоклонниками, за що був підданий тортурам і мукам.

Що не можна робити 22 квітня:

купатися;

прати одяг;

прибирати будинки;

працювати в саду та на городі;

веселитися та влаштовувати застілля.

Народні прикмети та повір'я:

зоряне небо – до врожаю пшениці;

туман або іній – чекайте на врожай овочів;

зацвіли кульбаби – до тепла.

День ангела святкують:

Вадим.

Народилися цього дня:

1724 — Іммануїл Кант (пом. 1804), німецький філософ;

1937 — Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, володар трьох премій "Оскар", 7 "Золотих глобусів" та ін. нагород;

1974 — Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу";

1986 — Ембер Херд, американська актриса кіно і телебачення, колишня дружина Джонні Деппа.

Також у цей день:

1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні відбувся дебют роликових ковзанів;

1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан;

1969 — у Х'юстоні вперше провели вдалу операцію з трансплантації людського ока.