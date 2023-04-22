22 квітня 2023: мученика Євпсихія — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна купатися, прати та працювати в саду.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Євпсихія. Він жив за часів правління імператора Юліана Відступника і був відомий як борець з ідолопоклонниками, за що був підданий тортурам і мукам.
Що не можна робити 22 квітня:
- купатися;
- прати одяг;
- прибирати будинки;
- працювати в саду та на городі;
- веселитися та влаштовувати застілля.
Народні прикмети та повір'я:
- зоряне небо – до врожаю пшениці;
- туман або іній – чекайте на врожай овочів;
- зацвіли кульбаби – до тепла.
День ангела святкують:
Вадим.
Народилися цього дня:
1724 — Іммануїл Кант (пом. 1804), німецький філософ;
1937 — Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер, володар трьох премій "Оскар", 7 "Золотих глобусів" та ін. нагород;
1974 — Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу";
1986 — Ембер Херд, американська актриса кіно і телебачення, колишня дружина Джонні Деппа.
Також у цей день:
1760 — на одному з музичних вечорів у Лондоні відбувся дебют роликових ковзанів;
1838 — вперше пароплав перетнув Атлантичний океан;
1969 — у Х'юстоні вперше провели вдалу операцію з трансплантації людського ока.