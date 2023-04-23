23 апреля 2023 года: мучеников Максима, Александра, Феодора и других — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя убирать дома и ходить на рыбалку и охоту.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Они жили в III веке в Африке и скончались за свою веру во Христа. Тогда происходили жестокие гонения за христианами, и многие отрекались от Господа под страхом страшных мук. Но 40 человек не отказались от своей веры, за что были подвергнуты пыткам, во время которых они так молились, что их молитвы смогли разрушить языческий храм.

Что нельзя делать 23 апреля:

убирать дома;

ходить на рыбалку и охоту;

веселиться и устраивать застолья.

Народные приметы и поверья:

теплый вечер — значит и лето будет теплым;

если приснился усопший родственник, будет исцеление от болезни;

пасмурный и холодный день — ждите дождливое лето.

День ангела празднуют:

Александр, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Родились в этот день:

1920 год — Григорий Тютюнник, и украинский поэт и писатель-прозаик;

2018 год — принц Луи Уэльский, внук британского короля Карла III, сын принца Уильяма.

Также в этот день:

1896 год — в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс;

1907 год — Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне;

1956 год — состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе;

1959 год — создан Союз журналистов Украины (сейчас Национальный союз журналистов Украины);

1992 год — в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети "Макдоналдс" (на 700 мест);

2005 год — в YouTube было опубликовано первое видео под название "Я в зоопарке";

2014 год — основан 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".