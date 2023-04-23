23 квітня 2023 року: мучеників Максима, Олександра, Феодора та інших – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна прибирати вдома та ходити на риболовлю та полювання.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора та 33 інших. Вони жили в ІІІ столітті в Африці і померли за свою віру в Христа. Тоді відбувалися жорстокі гоніння за християнами, і багато хто зрікався Господа під страхом страшних мук. Але 40 людей не відмовилися від своєї віри, за що були піддані тортурам, під час яких вони так молилися, що їхні молитви змогли зруйнувати язичницький храм.

Що не можна робити 23 квітня:

прибирати в будинку;

ходити на риболовлю та полювання;

веселитися та влаштовувати застілля.

Народні прикмети та повір'я:

теплий вечір — літо буде теплим;

якщо наснився покійний родич, буде зцілення від хвороби;

похмурий і холодний день — чекайте на дощове літо.

День ангела святкують:

Олександр, Максим, Григорій, Терентій, Федір, Яків.

Народилися цього дня:

1920 рік — Григорій Тютюнник, і український поет і письменник-прозаїк;

2018 рік — принц Луї Уельський, онук британського короля Карла III, син принца Вільяма.

Також у цей день:

1896 рік — у Нью-Йорку пройшов перший в Америці кіносеанс;

1907 рік — Джек Лондон відправився в подорож навколо світу на двощогловому судні;

1956 рік — відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі;

1959 рік — створена Спілка журналістів України (зараз Національна спілка журналістів України);

1992 рік — у Пекіні відкрито найбільший ресторан світової мережі "Макдональдс" (на 700 місць);

2005 рік — у YouTube було опубліковано перше відео під назвою "Я в зоопарку";

2014 рік — засновано 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас".