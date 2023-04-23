"Вспомни обо мне". Валерия спела с голограммой Кобзона на своем юбилейном концерте (видео)
Виртуальный певец имеет слабое сходство со своим оригиналом.
На днях 55-летняя певица Валерия — народная артистка России и многократный лауреат премий "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и "Песня года", устроила юбилейный концерт в Crocus City Hall (Москва), где исполнила все свои хиты. Самым примечательным моментом шоу стало появление на сцене умершего в 2018 году Иосифа Кобзона, о чем написали многие российские телеграм-каналы.
На опубликованных в Сети кадрах Валерия в фиолетовом платье поет песню "Вспомни обо мне", а рядом с ней — голограмма Кобзона, который также "поет" эту композицию.
Если присмотреться, изображение певца только отдаленно похоже на оригинал, чего не скажешь о голосе. Тем не менее даже такое появление покойного артиста на сцене растрогало его вдову Нелли, которая не могла сдержать слез, пишут росСМИ.
Валерия известна своей поддержкой путинского режима, этим же был знаменит и ее покойный коллега по сцене. В 2014 году Валерия подписала открытое письмо в поддержку политики Владимира Путина после оккупации Крыма, а в 2018-м выступила на открытии Керченского моста. Однако после начала боевых действий в Украине 24 февраля во время концерта в Самарском академическом театре оперы и балета она исполнила песню популярной украинской группы Вопли Видоплясова "Любовь" в поддержку друзей из Украины.
Кобзон скончался в конце августа 2018 года. Несмотря на то, что был уроженцем Украины, он поддерживал Путина. Перед смертью у артиста была плановая госпитализация с курсом химиотерапии. В итоге Кобзона подключали к аппарату вспомогательной вентиляции легких, все это время его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Рак у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.
Ранее Фокус писал, что Валерия попавшая под санкции, решила запустить собственную соцсеть, а ее супруг Иосиф Пригожин оказался в центре грандиозного скандала.