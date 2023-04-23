"Вспомни обо мне". Валерия спела с голограммой Кобзона на своем юбилейном концерте (видео)

Виртуальный певец имеет слабое сходство со своим оригиналом.

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На днях 55-летняя певица Валерия — народная артистка России и многократный лауреат премий "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и "Песня года", устроила юбилейный концерт в Crocus City Hall (Москва), где исполнила все свои хиты. Самым примечательным моментом шоу стало появление на сцене умершего в 2018 году Иосифа Кобзона, о чем написали многие российские телеграм-каналы.

На опубликованных в Сети кадрах Валерия в фиолетовом платье поет песню "Вспомни обо мне", а рядом с ней — голограмма Кобзона, который также "поет" эту композицию.

Если присмотреться, изображение певца только отдаленно похоже на оригинал, чего не скажешь о голосе. Тем не менее даже такое появление покойного артиста на сцене растрогало его вдову Нелли, которая не могла сдержать слез, пишут росСМИ.

Валерия и Кобзон известны своей поддержкой путинского режима

Валерия известна своей поддержкой путинского режима, этим же был знаменит и ее покойный коллега по сцене. В 2014 году Валерия подписала открытое письмо в поддержку политики Владимира Путина после оккупации Крыма, а в 2018-м выступила на открытии Керченского моста. Однако после начала боевых действий в Украине 24 февраля во время концерта в Самарском академическом театре оперы и балета она исполнила песню популярной украинской группы Вопли Видоплясова "Любовь" в поддержку друзей из Украины.

Кобзон скончался в конце августа 2018 года. Несмотря на то, что был уроженцем Украины, он поддерживал Путина. Перед смертью у артиста была плановая госпитализация с курсом химиотерапии. В итоге Кобзона подключали к аппарату вспомогательной вентиляции легких, все это время его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Рак у Иосифа Кобзона диагностировали в 2005 году, он пережил операцию по удалению мочевого пузыря.

Ранее Фокус писал, что Валерия попавшая под санкции, решила запустить собственную соцсеть, а ее супруг Иосиф Пригожин оказался в центре грандиозного скандала.