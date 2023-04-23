"Згадай про мене". Валерія заспівала з голограмою Кобзона на своєму ювілейному концерті (відео)

Віртуальний співак має сумнівну схожість зі своїм оригіналом.

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Днями 55-річна співачка Валерія, народна артистка Росії та багаторазовий лауреат премій "Золотий грамофон", "Муз-ТВ" та "Пісня року", влаштувала ювілейний концерт у Crocus City Hall (Москва), де виконала всі свої хіти. Найвизначнішим моментом шоу стала поява на сцені померлого в 2018 році Йосипа Кобзона, про що написали багато російських телеграм-канали.

На опублікованих у мережі кадрах Валерія у фіолетовій сукні виконує пісню "Згадай про мене", а поряд з нею – голограма Кобзона, який також "співає" цю композицію.

Якщо придивитися, зображення співака лише віддалено схоже на оригінал, чого не скажеш про голос. Проте навіть така поява покійного артиста на сцені зворушила його вдову Неллі, котра не могла стримати сліз, пишуть росЗМІ.

Валерія та Кобзон відомі своєю підтримкою путінського режиму

Валерія знаменита своєю підтримкою путінського режиму, тим самим був відомий і її покійний колега по сцені. 2014 року Валерія підписала відкритий лист на підтримку політики Володимира Путіна після окупації Криму, а 2018-го виступила на відкритті Керченського мосту. Однак після початку бойових дій в Україні 24 лютого під час концерту в Самарському академічному театрі опери та балету вона виконала пісню популярного українського гурту Воплі Відоплясова "Кохання" на підтримку друзів з України.

Кобзон помер наприкінці серпня 2018 року. Незважаючи на те, що був уродженцем України, він підтримував Путіна. Перед смертю артист мав планову госпіталізацію з курсом хіміотерапії. У результаті Кобзона підключали до апарату допоміжної вентиляції легень, весь цей час його стан оцінювався як стабільно важкий.

Рак у Йосипа Кобзона діагностували у 2005 році, він пережив операцію з видалення сечового міхура.

Раніше Фокус писав, що Валерія, яка потрапила під санкції, вирішила запустити власну соцмережу, а її чоловік Йосип Пригожин опинився в центрі грандіозного скандалу.