24 апреля 2023 года: Антипа Пергамского — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя сажать овощи и заниматься рукоделием.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мученика Антипа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Когда-то Антип отказался предавать свою веру в Христа, за что был кинут в храм Артемиды внутрь раскаленного вола из меди. На место его захоронения приходили люди для исцеления.
Что нельзя делать 24 апреля:
- сажать овощи;
- заниматься рукоделием;
- пить хмельные напитки;
- выносить мусор после полудня.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь – будет много грибов;
- на реке еще остается лед – к холодному лету;
- идет снег — плохая погода будет еще месяц;
- зацвела ива – к потеплению;
- небо красное утром – к дождливой весне.
День ангела празднуют:
Александр, Антип, Иван, Николай, Людмила, Петр, Яков.
Родились в этот день:
1942 год – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса;
1982 год — Келли Кларксон, американская певица и актриса.
Также в этот день:
1833 год — в США запатентовали газировку;
1949 год – в Киеве открылся литературно-художественный музей Тараса Шевченко;
1984 год — компания "Apple" анонсировала портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан;
2005 год – инаугурация папы Бенедикта XVI.