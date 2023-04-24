24 апреля 2023 года: Антипа Пергамского — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя сажать овощи и заниматься рукоделием.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мученика Антипа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Когда-то Антип отказался предавать свою веру в Христа, за что был кинут в храм Артемиды внутрь раскаленного вола из меди. На место его захоронения приходили люди для исцеления.

Что нельзя делать 24 апреля:

сажать овощи;

заниматься рукоделием;

пить хмельные напитки;

выносить мусор после полудня.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – будет много грибов;

на реке еще остается лед – к холодному лету;

идет снег — плохая погода будет еще месяц;

зацвела ива – к потеплению;

небо красное утром – к дождливой весне.

День ангела празднуют:

Александр, Антип, Иван, Николай, Людмила, Петр, Яков.

Родились в этот день:

1942 год – Барбра Стрейзанд, американская певица и актриса;

1982 год — Келли Кларксон, американская певица и актриса.

Также в этот день:

1833 год — в США запатентовали газировку;

1949 год – в Киеве открылся литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1984 год — компания "Apple" анонсировала портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан;

2005 год – инаугурация папы Бенедикта XVI.