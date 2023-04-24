24 квітня 2023: Антипа Пергамського — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна садити овочі та займатися рукоділлям.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Антипа Пергамського. Він був учнем Іоанна Богослова та єпископом Пергамської церкви. Колись Антип відмовився зраджувати свою віру в Христа, за що був кинутий у храм Артеміди всередину розпеченого вола з міді. На місце його поховання приходили люди для зцілення.

Що не можна робити 24 квітня:

садити овочі;

займатися рукоділлям;

пити хмільні напої;

виносити сміття після полудня.

Народні прикмети та повір'я:

йде дощ – буде багато грибів;

на річці ще залишається крига – до холодного літа;

йде сніг – погана погода буде ще місяць;

зацвіла верба – до потепління;

червоне небо вранці – до дощової весни.

День ангела святкують:

Олександр, Антип, Іван, Микола, Людмила, Петро, Яків.

Народилися цього дня:

1942 рік — Барбра Стрейзанд, американська співачка й актриса;

1982 рік — Келлі Кларксон, американська співачка й актриса.

Також у цей день:

1833 рік — у США запатентували газировку;

1949 рік – у Києві відкрився літературно-мистецький музей Тараса Шевченка;

1984 рік — компанія "Apple" анонсувала портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу;

2005 рік – інавгурація папи Бенедикта XVI.