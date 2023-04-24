Бритни Спирс в розовом мини-платье сделала неожиданное признание в Instagram

Артистка порассуждала о личных границах.

Related video

41-летняя американская поп-певица Бритни Спирс, которая давно уже не выступает на сцене, с лихвой компенсирует недостаток внимания, публикуя провокационные фото и видео в соцсетях. Правда, если в нескольких предыдущих публикациях знаменитость появлялась перед подписчиками в топах и микротрусиках, то в последнем посте она позирует в розовом мини-платье и белых сапогах с широкими голенищами. Правда, без подогрева не обошлось – Спирс не надела под платье бюстгальтер.

Великовозрастная Барби в этот раз предстала не в традиционном интерьере внутри своего особняка, а на улице. Розовое платье она дополнила оригинальным ожерельем, а ее прическа выглядела небрежной, как и всегда.

В подписи к посту Бритни порассуждала о "балансе и границах" и о том, чтобы быть "чистым и здоровым".

"В мире, где женщины настолько невероятно чувствительны, чрезвычайно важно сохранять равновесие, иначе наши эмоции могут взять верх, и мы прислушиваемся к своей эмоциональной стороне… Баланс и границы – такое прекрасное слово для того, чтобы быть чистым, чистым и здоровым. В мире, где процент издевательств находится на самом высоком уровне, важно прислушиваться к тому, как мы все разговариваем друг с другом. Мне всегда говорили, что счастливые девушки всегда самые красивые… но теперь, если ты счастлив, это крайне не круто… у двух моих подруг дети учатся в школе, и это шокирует, какими подлыми могут быть люди!. Видите, я была благословлена… У меня никогда не было проблем с людьми, которые унижали бы мои чувства, деморализовали бы меня или были опасными. К счастью, люди всегда оправдывали мои ожидания… Помните о границах", – говорится в публикации. Такие заявления звучат весьма странно, учитывая, сколько раз звезда жаловалась на токсичных родственников.

При этом подписчики заметили, что на пальце певицы нет обручального кольца, что снова натолкнуло на мысли о проблемах в браке артистки и Сэма Асгари. В свою очередь источники, близкие к Спирс, говорят, что у нее с 29-летний мужем "все хорошо".

Ранее Фокус писал, что Бритни анонсировала скорое завершение работы над мемуарами, которые обещают быть "взрывными".