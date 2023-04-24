Брітні Спірс у рожевій мінісукні зробила несподіване зізнання в Instagram

Артистка порозмірковувала про особисті межі.

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41-річна американська поп-співачка Брітні Спірс, яка давно вже не виступає на сцені, з лишком компенсує брак уваги, публікуючи провокаційні фото та відео у соцмережах. Щоправда, якщо в кількох попередніх публікаціях знаменитість з'являлася перед підписниками у топах та мікротрусиках, то в останньому пості вона позує у рожевій мінісукні та білих чоботях з широкими халявами. Щоправда, без підігріву не обійшлося — Спірс не надягла під сукню бюстгальтер.

Великовікова Барбі цього разу постала не в традиційному інтер'єрі всередині свого маєтку, а на вулиці. Рожеву сукню вона доповнила оригінальним намистом, а її зачіска виглядала недбалою, як завжди.

У підписі до посту Брітні поміркувала про "баланс і межі" та про те, щоб бути "чистою і здоровою".

"У світі, де жінки настільки неймовірно чутливі, надзвичайно важливо зберігати рівновагу, інакше наші емоції можуть взяти гору, і ми прислухаємося до свого емоційного боку... Баланс і кордони — таке прекрасне слово для того, щоб бути чистим і здоровим. У світі, де відсоток знущань перебуває на найвищому рівні, важливо прислухатися до того, як ми всі розмовляємо одне з одним. Мені завжди говорили, що щасливі дівчата завжди найкрасивіші... але тепер, якщо ти щасливий, це дуже не круто... у двох моїх подруг діти навчаються в школі, і це шокує, якими підлими можуть бути люди!.. Бачите, я була благословенна... У мене ніколи не було проблем з людьми, які б принижували мої почуття, деморалізували б мене або були небезпечними... На щастя, люди завжди виправдовували мої очікування… Пам'ятайте про межі", — йдеться у публікації. Такі заяви звучать дуже дивно з огляду на те, скільки разів зірка скаржилася на токсичних родичів.

При цьому підписники зауважили, що на пальці співачки немає обручки, що знову наштовхнуло на думки про проблеми у шлюбі артистки та Сема Асгарі. Натомість джерела, близькі до Спірс, кажуть, що у неї з 29-річним чоловіком "все добре".

Раніше Фокус писав, що Брітні анонсувала швидке завершення роботи над мемуарами, які обіцяють бути "вибуховими".