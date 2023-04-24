Приянка Чопра в шикарном зеленом платье позировала с мужем на балконе в римском отеле

Актриса и модель назвала фотосессию ожидаемо: "Римские каникулы".

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Приянка Чопра позировала для фотосессии вместе со своим мужем Ником Джонасом на итальянской премьере фильма "Цитадель". Для фото актриса и модель выбрала потрясающее зеленое платье. Об этом пишет Hindustan Times.

Приянка Чопра и ее муж-певец Ник Джонас устроили частную фотосессию "Римские каникулы" в преддверии итальянской премьеры ее веб-сериала "Цитадель".

Приянка Чопра в Риме

Сейчас пара находится в мировом турне, продвигая сериал Prime Video. Официальная премьера состоится 28 апреля.

Актрису видели позирующей на балконе в зеленом платье для премьеры в Риме, а Ник присоединился к ней, чтобы сделать несколько фотографий, на которых они смотрят друг на друга с любовью.

В Instagram Приянка опубликовала серию фотографий. Она написала в подписи: "Римские каникулы" и добавила смайлик с красным сердцем.

На фотографиях Приянка позирует на балконе с видом на Рим, демонстрируя бриллиантовое колье от Bulgari и зеленое платье от Valentino, выбранное для премьеры.

Напомним, сериал "Цитадель" – это масштабный проект Prime Video, главный роли в котором исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Создатели сериала описывают его как "насыщенный экшеном шпионский сериал с захватывающим эмоциональным центром", а также отмечают, что это новаторский проект, который будет состоять из основного сериала и сериалов-спутников, которые будет сняты на разных языках.

Спин-оффы будут сняты в Италии, Индии, Испании и Мексике, для "более глубокого погружения в воображаемый многослойный мир". Съемки обошлись в 250 миллионов долларов.

Приянка Чопра на премьере "Цитадели"

Приянка Чопра и Ричард Мэдден, звезда "Игры престолов", исполнили роли бывших шпионов Нади Шин и Мейсона Кейна, память которых стерла шпионская организация, на которую они работают.

Официальный синопсис гласит: "Восемь лет назад Цитадель пала. Независимое глобальное шпионское агентство, которому было поручено поддерживать безопасность всех людей, было уничтожено оперативниками Мантикоры, могущественного синдиката, манипулирующего миром из тени. С падением Цитадели у агентов Мейсона Кейна и Нади Шин стерли память, теперь они строят новую жизнь под новой личностью, не подозревая о своем прошлом. Но Мейсона выследил его бывший коллега по Цитадели Бернард Орлик (Стэнли Туччи), который отчаянно нуждается в его помощи, чтобы помешать Мантикоре установить новый мировой порядок".

Далее Мейсон разыскивает свою бывшую напарницу Надю, и два шпиона отправляются на миссию, в ходе которой они путешествуют по миру, пытаясь остановить Мантикору, при этом борясь с отношениями, построенными на секретах, лжи и "опасной, но неугасимой любви".

Ранее Приянка Чопра вышла в свет в шикарном красном платье, продвигая свой сериал.