Пріянка Чопра в розкішній зеленій сукні позувала з чоловіком на балконі в римському готелі

Акторка та модель назвала фотосесію очікувано: "Римські канікули".

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Пріянка Чопра позувала для фотосесії разом із своїм чоловіком Ніком Джонасом на італійській прем'єрі фільму "Цитадель". Для фото акторка та модель обрала приголомшливу зелену сукню. Про це пише Hindustan Times.

Пріянка Чопра та її чоловік-співак Нік Джонас влаштували приватну фотосесію "Римські канікули" напередодні італійської прем'єри її вебсеріалу "Цитадель".

Пріянка Чопра у Римі

Зараз пара перебуває у світовому турне, просуваючи серіал Prime Video. Офіційна прем'єра відбудеться 28 квітня.

Акторку бачили, коли вона позувала на балконі в зеленій сукні для прем'єри в Римі, а Нік приєднався до неї, щоб зробити кілька фотог, на яких вони дивляться одне на одного з любов'ю.

В Instagram Пріянка опублікувала серію фото. Вона написала у підписі: "Римські канікули" і додала смайлик із червоним серцем.

На фото Пріянка позує на балконі з видом на Рим, демонструючи діамантове кольє від Bulgari та зелену сукню від Valentino, обрану для прем'єри.

Нагадаємо, серіал "Цитадель" — це масштабний проєкт Prime Video, головну роль у якому виконали Річард Медден та Пріянка Чопра. Творці серіалу описують його як "насичений екшеном шпигунський серіал із захопливим емоційним центром", а також зазначають, що це новаторський проєкт, який складатиметься з основного серіалу та серіалів-супутників, які будуть зняті різними мовами.

Спін-офи будуть зняті в Італії, Індії, Іспанії та Мексиці, для "глибшого занурення в уявний багатошаровий світ". На зйомки витратили 250 мільйонів доларів.

Пріянка Чопра на прем'єрі "Цитаделі"

Пріянка Чопра та Річард Медден, зірка "Гри престолів", виконали ролі колишніх шпигунів Наді Шин та Мейсона Кейна, пам'ять яких стерла шпигунська організація, на яку вони працюють.

Офіційний синопсис розповідає: "Вісім років тому Цитадель впала. Незалежне глобальне шпигунське агентство, якому було доручено підтримувати безпеку всіх людей, було знищено оперативниками Мантікори, могутнього синдикату, що маніпулює світом із тіні. З падінням Цитаделі в агентів Мейсона Кей, тепер вони будують нове життя під новою особистістю, не підозрюючи про своє минуле. Але Мейсона вистежив його колишній колега по Цитаделі Бернард Орлік (Стенлі Туччі), який відчайдушно потребує його допомоги, щоб перешкодити Мантікорі встановити новий світовий порядок".

Далі Мейсон розшукує свою колишню напарницю Надю, і два шпигуни вирушають на місію, в процесі якої вони подорожують світом, намагаючись зупинити Мантікору, при цьому борючись із відносинами, побудованими на секретах, брехні та "небезпечного, але невгасимого кохання".

Раніше Пріянка Чопра побачила світ у шикарній червоній сукні, просуваючи свій серіал.