Леди Амелия Спенсер показала новые фото со свадьбы

Племянница принцессы Дианы продолжает делиться снимками со своей волшебной свадьбы, которая прошла в Южной Америке.

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Леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы, поделилась в Instagram новыми фотографиями со своей свадьбы с Грегом Маллеттом, которая прошла в Южной Африке.

Свадьба Амелии прошла в особняке Куойн-Рок в Стелленбосе 21 марта. На свадьбе не было ее отца, впрочем, 9-й граф Спенсер не присутствовал и на свадьбе своей старшей дочери – Китти.

Свадьба Амелии Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer Свадьба Амелии Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer

Ранее Амелия отмечала, что всегда хотела сыграть свадьбу в ЮАР, где она росла вместе со своими братьями и сестрами. Здесь же вырос и ее жених.

"Мы росли здесь вместе последние 14 лет, и все наши с Грегом самые счастливые времена как пары прошли здесь. Теперь это место стало еще более особенным", — рассказывала Амелия.

После свадьбы пара отправилась на Мальдивы, чтобы провести медовый месяц в дорогом отеле. Амелия и Грег показали пляжные фото, а теперь модель продолжает показывать свадебные фото.

Напомним, свадьба прошла на закате, а на девушке было роскошное кружевное платье от Atelier Versace. Показывая первые снимки, она подписала их: "21.03.2023… Навсегда самый волшебный день в нашей жизни".

На создание роскошного платья ушло 2,5 месяца, а в качестве материала использовалось изготовленное на заказ шелковое кружево реброде. Наряд дополнял шлейф длиной 2,5 метра и фата из шелкового тюля.

Свадьба Амелии Спенсер

Леди Амелия пояснила, что ее платье связывает ее с ее покойной тетей, принцессой Дианой, которая была близкой подругой Джанни Версаче и часто носила его наряды.

"Я думаю, она была бы очень горда увидеть меня в день моей свадьбы. Я знаю, что семья Версаче также очень любит Диану, так что у нас особая связь", — сказала она.

А Грег Маллетт говорил, что знает свою невесту уже 14 лет, и все эти годы мечтал увидеть, как она пройдет с ним к алтарю.