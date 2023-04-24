Леді Амелія Спенсер показала нові фото свого весілля

Племінниця принцеси Діани продовжує ділитися знімками зі свого чарівного весілля, яке відбулося в Південній Америці.

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Леді Амелія Спенсер, племінниця принцеси Діани, поділилася в Instagram новими фотографіями зі свого весілля з Грегом Маллеттом, яке пройшло у Південній Африці.

Весілля Амелії відбулося в особняку Куойн-Рок у Стелленбосі 21 березня. На весіллі не було її батька, втім, 9-й граф Спенсер не був присутній і на весіллі своєї старшої дочки Кітті.

Весілля Амелії Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer Весілля Амелії Спенсер Фото: Instagram Amelia Spencer

Раніше Амелія зазначала, що завжди хотіла зіграти весілля у ПАР, де вона росла разом зі своїми братами та сестрами. Тут же виріс і її наречений.

"Ми росли тут разом останні 14 років, і всі наші з Грегом найщасливіші часи, як пари минули тут. Тепер це місце стало ще особливішим", — розповідала Амелія.

Після весілля пара вирушила на Мальдіви, щоб провести медовий місяць у дорогому готелі. Амелія та Грег показали пляжні фото, а тепер модель продовжує демонструвати весільні фото.

Нагадаємо, весілля пройшло на заході сонця, а на дівчині була розкішна мереживна сукня від Atelier Versace. Показуючи перші знімки, вона підписала їх: "21.03.2023… Назавжди найчарівніший день у нашому житті".

На створення розкішної сукні пішло 2,5 місяці, а як матеріал використовувалося виготовлене на замовлення шовкове мереживо реброді. Вбрання доповнювало шлейф довжиною 2,5 метра та фата з шовкового тюлю.

Весілля Амелії Спенсер

Леді Амелія пояснила, що її сукня пов'язує її з її покійною тіткою, принцесою Діаною, яка була близькою подругою Джанні Версаче і часто носила його вбрання.

"Я думаю, вона була б дуже горда побачити мене в день мого весілля. Я знаю, що сім'я Версаче також дуже любить Діану, тож у нас особливий зв'язок", — сказала вона.

А Ґреґ Маллетт казав, що знає свою наречену вже 14 років, і всі ці роки мріяв побачити, як вона пройде з ним до вівтаря.