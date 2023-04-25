25 апреля 2023 года: Василия Исповедника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя заводить новые знакомства и убирать дома.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Василия Исповедника. Они был епископом в городе Пария в VIII веке. Прославился Василий как защитник христианства, за что его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нищите до самой смерти.
Что нельзя делать 25 апреля:
- заводить новые знакомства;
- убирать дома;
- обрезать ногти;
- нянчить чужих детей.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь — начало мая будет таким же;
- сухой день – к засушливому лету;
- слепой дождь – будет богатый урожай.
День ангела празднуют:
Василий, Давид, Иван, Исаак.
Родились в этот день:
1214 год — Людовик IX, король Франции (1226—1270), руководитель 7-го и 8-го крестовых походов;
1940 год — Аль Пачино, американский актер, кинорежиссер и сценарист, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.
Также в этот день:
1507 год — немецкий картограф Мартин Вальдземюллер назвал недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи;
1719 год — в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";
1826 год — в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера;
1994 год — создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.