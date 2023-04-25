25 апреля 2023 года: Василия Исповедника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя заводить новые знакомства и убирать дома.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Василия Исповедника. Они был епископом в городе Пария в VIII веке. Прославился Василий как защитник христианства, за что его изгнали и он провел большую часть своей жизни в нищите до самой смерти.

Что нельзя делать 25 апреля:

заводить новые знакомства;

убирать дома;

обрезать ногти;

нянчить чужих детей.

Народные приметы и поверья:

идет дождь — начало мая будет таким же;

сухой день – к засушливому лету;

слепой дождь – будет богатый урожай.

День ангела празднуют:

Василий, Давид, Иван, Исаак.

Родились в этот день:

1214 год — Людовик IX, король Франции (1226—1270), руководитель 7-го и 8-го крестовых походов;

1940 год — Аль Пачино, американский актер, кинорежиссер и сценарист, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и др.

Также в этот день:

1507 год — немецкий картограф Мартин Вальдземюллер назвал недавно открытый континент Америкой в честь Америго Веспуччи;

1719 год — в Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо";

1826 год — в Великобритании получен патент на первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1901 год — в штате Нью-Йорк впервые в мире ввели автомобильные номера;

1994 год — создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.