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Стиль життя

25 квітня 2023 року: Василя Сповідника – що сьогодні не можна робити?

Василь Сповідник
Василь Сповідник

Сьогодні не можна заводити нові знайомства та прибирати вдома.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Василя Сповідника. Він був єпископом у місті Парія у VIII столітті. Прославився Василь як захисник християнства, за що його вигнали і він провів більшу частину свого життя у виганні та злиднях до самої смерті.

Що не можна робити 25 квітня:

  • заводити нові знайомства;
  • прибирати будинок;
  • обрізати нігті;
  • няньчити чужих дітей.

Народні прикмети та повір'я:

  • йде дощ — початок травня буде таким самим;
  • сухий день – до посушливого літа;
  • сліпий дощ – буде багатий урожай.

День ангела святкують:

Василь, Давид, Іван, Ісаак.

Народилися цього дня:

1214 рік— Людовик IX, король Франції (1226-1270), керівник 7-го і 8-го хрестових походів;

1940 рік— Аль Пачіно, американський актор, кінорежисер і сценарист, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.

Також у цей день:

1507 рік— німецький картограф Мартін Вальдземюллер назвав нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі;

1719 рік — у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо";

1826 рік — у Великобританії отримано патент на перший автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;

1901 рік — у штаті Нью-Йорк вперше в світі ввели автомобільні номери;

1994 рік — в Україні створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.