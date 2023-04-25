25 квітня 2023 року: Василя Сповідника – що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна заводити нові знайомства та прибирати вдома.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Василя Сповідника. Він був єпископом у місті Парія у VIII столітті. Прославився Василь як захисник християнства, за що його вигнали і він провів більшу частину свого життя у виганні та злиднях до самої смерті.
Що не можна робити 25 квітня:
- заводити нові знайомства;
- прибирати будинок;
- обрізати нігті;
- няньчити чужих дітей.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — початок травня буде таким самим;
- сухий день – до посушливого літа;
- сліпий дощ – буде багатий урожай.
День ангела святкують:
Василь, Давид, Іван, Ісаак.
Народилися цього дня:
1214 рік— Людовик IX, король Франції (1226-1270), керівник 7-го і 8-го хрестових походів;
1940 рік— Аль Пачіно, американський актор, кінорежисер і сценарист, лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та ін.
Також у цей день:
1507 рік— німецький картограф Мартін Вальдземюллер назвав нещодавно відкритий континент Америкою на честь Амеріго Веспуччі;
1719 рік — у Лондоні вийшло перше видання роману Даніеля Дефо "Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо";
1826 рік — у Великобританії отримано патент на перший автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння;
1901 рік — у штаті Нью-Йорк вперше в світі ввели автомобільні номери;
1994 рік — в Україні створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.