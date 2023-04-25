Самый завидный холостяк Британии, крестный отец принца Джорджа объявил о помолвке

Миллиардер Хью Гросвенор сделал предложение своей девушке Оливии Хенсон.

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Самый завидный холостяк Великобритании, 32-летний Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, сообщил о помолвке. Он женится на своей давней девушке Оливии Хенсон. Хью – друг принца Уильяма и стал крестным отцом принца Джорджа. Об этом пишет Daily Mail.

Хью Гросвенор сделал предложение своей давней девушке в своем семейном поместье Итон-холл в Чешире. Считается, что Хью принадлежит больше земли, чем королю. Его состояние оценивают в 9,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Хью Гросвенор и его невеста Оливия Хенсон

Хью, которого друзья зовут просто Хьюги, унаследовал свой титул и поместье от своего отца, Джеральда Кавендиша Гросвенора, шестого герцога Вестминстерского, после его смерти в 2016 году в возрасте 64 лет. Отец герцога скоропостижно скончался после того, как перенес внезапный сердечный приступ во время загородной прогулки.

После смерти отца герцог унаследовал герцогство, мгновенно став миллиардером. Как 7-й герцог Вестминстерский, он унаследовал состояние в 9,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Он также унаследовал 300 акров земли в лондонских районах Мейфэр и Белгравия — двух самых дорогих районах мира — а недвижимость по всему миру, включая семейное поместье площадью 10 872 акра Итон-Холл в Чешире и имения в Испании и Шотландии.

Имение Итон-холл Фото: Скриншот

Хью Гросвенор получил образование в школе Ellesmere College в Шропшире, где обучение стоит 6000 фунтов стерлингов в год. Герцог также поддерживает реабилитацию раненых или раненых военнослужащих и пожертвовал 2,5 миллиона фунтов стерлингов Службе здравоохранения, когда разразилась пандемия COVID-19.

Ранее он представлял страну на олимпийских соревнованиях по стендовой стрельбе, как на международном уровне, так и в Великобритании.

У Хью есть три сестры, и все они замужем: 43-летняя леди Тамара — за близким другом королевской семьи Эдвардом ван Катсемом, 41-летняя леди Эдвина — за историком и телеведущим Дэном Сноу, а 30-летняя леди Виола — за офицером Ангусом Робертсом.

Хью – близкий друг принца Уэльского, и он стал крестным отцом принца Джорджа. Всего у наследника престола семь крестных, все они друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон: Оливер Бэйкер, Эмилия Джардин-Патерсон, Джулия Сэмюэл, Уильям фон Катсем, личный секретарь четы Джейми Лоутер-Пинкертон и кузина Уильяма Зара Филлипс.

Крестины принца Джорджа состоялись 23 октября 2013 года в Королевской капелле при Сент-Джеймском дворце. Обряд провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Напомним, ранее Фокус писал о друзьях принца Гарри. Все они были друзьями и принца Уильяма, но после того, как Гарри женился и переехал в США, эти связи были разорваны.