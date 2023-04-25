Найзавидніший холостяк Британії, хрещений батько принца Джорджа оголосив про заручини
Мільярдер Х'ю Гросвенор зробив пропозицію своїй дівчині Олівії Хенсон.
Найзавидніший холостяк Великобританії, 32-річний Х'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський, повідомив про заручини. Він одружується зі своєю давньою дівчиною Олівією Хенсон. Х'ю — друг принца Вільяма і став хрещеним батьком принца Джорджа. Про це пише Daily Mail.
Х'ю Гросвенор зробив пропозицію своїй давній дівчині у своєму сімейному маєтку Ітон-хол у Чеширі. Вважається, що Х'ю належить більше землі, ніж королю. Його статки оцінюють у 9,3 мільярда фунтів стерлінгів.
Х'ю, якого друзі звуть просто Х'югі, успадкував свій титул та маєток від свого батька, Джеральда Кавендіша Гросвенора, шостого герцога Вестмінстерського, після його смерті у 2016 році у віці 64 років. Батько герцога раптово помер після того, як переніс раптовий серцевий напад під час заміської прогулянки.
Після смерті батька герцог успадкував герцогство, миттєво ставши мільярдером. Як 7-й герцог Вестмінстерський, він успадкував статки в 9,3 мільярда фунтів стерлінгів.
Він також успадкував 300 акрів землі в лондонських районах Мейфер і Белгравія — двох найдорожчих районах світу — а також нерухомість по всьому світу, включаючи сімейний маєток площею 10 872 акрів Ітон-Холл у Чеширі та маєтки в Іспанії та Шотландії.
Х'ю Гросвенор здобув освіту в школі Ellesmere College у Шропширі, де навчання коштує 6000 фунтів стерлінгів на рік. Герцог також підтримує реабілітацію поранених чи поранених військовослужбовців та пожертвував 2,5 мільйона фунтів стерлінгів Службі охорони здоров'я, коли вибухнула пандемія COVID-19.
Раніше він представляв країну на олімпійських змаганнях зі стендової стрільби як на міжнародному рівні, так і у Великій Британії.
У Х'ю є три сестри, і всі вони одружені: 43-річна леді Тамара — за близьким другом королівської родини Едвардом ван Катсемом, 41-річна леді Едвіна — за істориком і телеведучим Деном Сноу, а 30-річна леді Віола — за офіцером Ангусом Робертсом.
Х'ю – близький друг принца Уельського, і він став хрещеним батьком принца Джорджа. У спадкоємця престолу сім хрещених, всі вони друзі принца Вільяма і Кейт Міддлтон: Олівер Бейкер, Емілія Джардін-Патерсон, Джулія Семюел, Вільям фон Катсем, особистий секретар подружжя Джеймі Лоутер-Пінкертон і кузина Вільяма Зара Філіпс.
Хрестини принца Джорджа відбулися 23 жовтня 2013 року в Королівській капелі при Сент-Джеймському палаці. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про друзів принца Гаррі. Всі вони були друзями та принца Вільяма, але після того, як Гаррі одружився і переїхав до США, ці зв'язки були розірвані.