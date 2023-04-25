Найзавидніший холостяк Британії, хрещений батько принца Джорджа оголосив про заручини

Мільярдер Х'ю Гросвенор зробив пропозицію своїй дівчині Олівії Хенсон.

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Найзавидніший холостяк Великобританії, 32-річний Х'ю Гросвенор, герцог Вестмінстерський, повідомив про заручини. Він одружується зі своєю давньою дівчиною Олівією Хенсон. Х'ю — друг принца Вільяма і став хрещеним батьком принца Джорджа. Про це пише Daily Mail.

Х'ю Гросвенор зробив пропозицію своїй давній дівчині у своєму сімейному маєтку Ітон-хол у Чеширі. Вважається, що Х'ю належить більше землі, ніж королю. Його статки оцінюють у 9,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Х'ю Гросвенор та його наречена Олівія Хенсон

Х'ю, якого друзі звуть просто Х'югі, успадкував свій титул та маєток від свого батька, Джеральда Кавендіша Гросвенора, шостого герцога Вестмінстерського, після його смерті у 2016 році у віці 64 років. Батько герцога раптово помер після того, як переніс раптовий серцевий напад під час заміської прогулянки.

Після смерті батька герцог успадкував герцогство, миттєво ставши мільярдером. Як 7-й герцог Вестмінстерський, він успадкував статки в 9,3 мільярда фунтів стерлінгів.

Він також успадкував 300 акрів землі в лондонських районах Мейфер і Белгравія — двох найдорожчих районах світу — а також нерухомість по всьому світу, включаючи сімейний маєток площею 10 872 акрів Ітон-Холл у Чеширі та маєтки в Іспанії та Шотландії.

Маєток Ітон-хол Фото: Скріншот

Х'ю Гросвенор здобув освіту в школі Ellesmere College у Шропширі, де навчання коштує 6000 фунтів стерлінгів на рік. Герцог також підтримує реабілітацію поранених чи поранених військовослужбовців та пожертвував 2,5 мільйона фунтів стерлінгів Службі охорони здоров'я, коли вибухнула пандемія COVID-19.

Раніше він представляв країну на олімпійських змаганнях зі стендової стрільби як на міжнародному рівні, так і у Великій Британії.

У Х'ю є три сестри, і всі вони одружені: 43-річна леді Тамара — за близьким другом королівської родини Едвардом ван Катсемом, 41-річна леді Едвіна — за істориком і телеведучим Деном Сноу, а 30-річна леді Віола — за офіцером Ангусом Робертсом.

Х'ю – близький друг принца Уельського, і він став хрещеним батьком принца Джорджа. У спадкоємця престолу сім хрещених, всі вони друзі принца Вільяма і Кейт Міддлтон: Олівер Бейкер, Емілія Джардін-Патерсон, Джулія Семюел, Вільям фон Катсем, особистий секретар подружжя Джеймі Лоутер-Пінкертон і кузина Вільяма Зара Філіпс.

Хрестини принца Джорджа відбулися 23 жовтня 2013 року в Королівській капелі при Сент-Джеймському палаці. Обряд провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про друзів принца Гаррі. Всі вони були друзями та принца Вільяма, але після того, як Гаррі одружився і переїхав до США, ці зв'язки були розірвані.