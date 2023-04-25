Стилист Ким Кардашьян и звезда "Белого Лотоса" рассказали о тайной свадьбе в Лас-Вегасе

Лукас Гейдж и Крис Эпплтон сочетались браком в знаменитой Маленькой белой часовне в Вегасе. И Ким Кардашьян была среди гостей.

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27-летний Лукас Гейдж, звезда сериалов "Белый лотос" и "Ты", а также 39-летний Крис Эпплтон, знаменитый стилист знаменитостей, поженились. Свадьба была скромной, на ней присутствовали всего шесть гостей. Об этом пишет Page Six.

Свадьба прошла в прошлые выходные. И Лукас с Крисом продемонстрировали обручальные кольца на 7-й ежегодной премии Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в Беверли-Хиллз в воскресенье.

Лукас Гейдж и Крис Эпплтон Фото: Getty Images

На церемонии в знаменитой Little White Chapel присутствовали всего шесть гостей, включая Ким Кардашьян. Также на свадьбе были двое детей Эпплтона — 19-летний сын Билли и 17-летняя дочь Китти-блю. Свой каминг-аут стилист совершил только в 26 лет. До этого у него были отношения с владелицей салона красоты Кэти Катон.

Маленькая белая часовня – достопримечательность Лас-Вегаса. Здесь женились множество знаменитостей, включая Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера, Джо Джонаса и Софи Тернер, Брюса Уиллиса и Деми Мур, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

В начале апреля Лукас и Крис рассказали, что стали жить вместе и завели щенка сибирского хаски по кличке Дэш. Они начали встречаться еще в феврале, и показали фото из отпуска на курорте St. Regis Punta Mita Resort в Мексике.

Лукас Гейдж и Крис Эпплтон

"Я очень счастлив. Очень влюблен. И я очень благодарен за то, что могу разделить свое время с кем-то особенным", — заявил Эпплтон, который также является глобальным креативным директором Color Wow, на шоу Дрю Бэрримор 17 марта.

Это чувство явно взаимно для Лукаса Гейджа, который сказал, что чувствовал себя "очень счастливым, очень удачливым и очень влюбленным", когда появился в эпизоде TODAY от 27 марта.

Лукас Гейдж появлялся в сериалах "Эйфория", первом сезоне "Белого лотоса". В 2023 Гейдж появился в роли богатого американца Адама Пратта в многосерийном триллере "Ты". Также он появится в пятом сезоне криминальной антологии "Фарго".

Лукас Гейдж в сериале "Белый лотос"

Между тем, у Криса Эпплтона, который в воскресенье получил награду "Стилист года", есть список клиентов, в который входят Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, двукратная номинантка на "Грэмми" Дженнифер Лопес и трехкратная обладательница "Грэмми" Дуа Липа.

Напомним, о своей помолвке Лукас Гейдж и Крис Эпплтон объявили в начале апреля. Они сначала обручились, а потом пошли выбирать кольца. Об этом рассказали друзья пары.