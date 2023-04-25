Стиліст Кім Кардаш'ян і зірка "Білого Лотоса" розповіли про таємне весілля в Лас-Вегасі

Лукас Гейдж і Кріс Епплтон одружилися в знаменитій Маленькій білій каплиці у Вегасі. І Кім Кардаш'ян була серед гостей.

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27-річний Лукас Гейдж, зірка серіалів "Білий лотос" і "Ти", а також 39-річний Кріс Епплтон, знаменитий стиліст знаменитостей, одружилися. Весілля було скромним, на ньому були присутні лише шестеро гостей. Про це пише Page Six.

Весілля пройшло минулими вихідними. І Лукас із Крісом продемонстрували обручки на 7-й щорічній премії Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards у Беверлі-Гіллз у неділю.

Лукас Гейдж і Кріс Епплтон Фото: Getty Images

На церемонії в знаменитій Little White Chapel були присутні лише шестеро гостей, включаючи Кім Кардаш'ян. Також на весіллі були двоє дітей Епплтона — 19-річний син Біллі та 17-річна дочка Кітті Блю. Свій камінг-аут стиліст здійснив лише у 26 років. До цього він мав стосунки з власницею салону краси Кеті Катон.

Маленька біла каплиця — визначна пам'ятка Лас-Вегаса. Тут одружилися безліч знаменитостей, включаючи Кортні Кардаш'ян і Тревіса Баркера, Джо Джонаса та Софі Тернер, Брюса Вілліса й Демі Мур, Дженніфер Лопес і Бена Аффлека.

На початку квітня Лукас і Кріс розповіли, що стали жити разом і завели цуценя сибірського хаскі на прізвисько Деш. Вони почали зустрічатися ще в лютому та показали фото з відпустки на курорті St. Regis Punta Mita Resort у Мексиці.

Лукас Гейдж і Кріс Епплтон

"Я дуже щасливий. Дуже закоханий. І я дуже вдячний за те, що можу розділити свій час із кимось особливим", — заявив Епплтон, який також є глобальним креативним директором Color Wow, на шоу Дрю Беррімор 17 березня.

Це почуття явно взаємне для Лукаса Гейджа, який сказав, що почувався "дуже щасливим, сповненим удачі й дуже закоханим", коли з'явився в епізоді TODAY від 27 березня.

Лукас Гейдж з'являвся в серіалах "Ейфорія", першому сезоні "Білого лотоса". У 2023 році Гейдж з'явився в ролі багатого американця Адама Пратта в багатосерійному трилері "Ти". Також він з'явиться в п'ятому сезоні кримінальної антології "Фарго".

Лукас Гейдж у серіалі "Білий лотос"

Водночас у Кріса Епплтона, який у неділю отримав нагороду "Стиліст року", є список клієнтів, до якого входять Кім Кардаш'ян, Дрю Беррімор, дворазова номінантка на "Греммі" Дженніфер Лопес і триразова лауреатка "Греммі" Дуа Ліпа.

Нагадаємо, про свої заручини Лукас Гейдж і Кріс Епплтон оголосили на початку квітня. Вони спочатку побралися, а потім пішли вибирати обручки. Про це розповіли друзі пари.