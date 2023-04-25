Виктория и Дэвид Бекхэм примеряли парные джинсовые образы

Виктория и Дэвид Бекхэм, которые часто сочетали образы в первые годы отношений, надели парные джинсовые образы на вечер семейного кино.

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48-летняя британская дизайнер и певица Виктория Бекхэм поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографией со своим мужем, 47-летним футболистом Дэвидом Бекхэмом, дав понять, что она была первой, кто выбрал джинсовый аутфит. Об этом пишет PageSix.

"Я думала, что те дни прошли", — подписала снимок бывшая Spice Girl, добавив: "Я оделась первой, к вашему сведению!!!"

Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Виктория выбрала светло-голубую джинсовую рубашку, заправленную в джинсы такого же цвета. Свой образ модельер дополнила нюдовым клатчем и туфлями на каблуках. Она зачесала волосы назад в гладкий хвост и сделала макияж с акцентом на глазах. Ее супруг носил почти такой же наряд, оставив рубашку незаправленной.

Хотя в настоящее время супруги редко носят одинаковые вещи, в прошлом у них было много парных нарядов.

На собственной свадьбе в 1999 году они были в смелых фиолетовых образах от Antonio Berardi. Виктория тогда сменила роскошное платье Vera Wang, надев ярко-фиолетовое платье с разрезом до бедра и асимметричным ремешком, усыпанным розами. Дэвид надел смокинг того же оттенка и дополнил цветочное платье своей невесты корсажем из пурпурных роз.

В том же году пара отправилась на светское мероприятие в одинаковых черных кожаных куртках и брюках, однако Виктория сказала, что это был не лучший их момент.

"Мы были одеты в Gucci. Это был ужин Versace, что само по себе было неуместно, — объяснила она в программе "Watch What Happens Live" в октябре 2022 года. — Но мы действительно думали об этих нарядах. Мы действительно думали об этом. В этом была наивность, которая была такой милой".

Напомним, недавно Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм провели романтический отпуск в Майами.

Также Фокус писал, что Виктория и Дэвид Бекхэм показали, как вместе занимаются спортом.