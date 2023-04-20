Виктория и Дэвид Бекхэм отдыхают в Майами (фото)

Звездная семья отправилась на отдых после 49-го дня рождения певицы.

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49-летняя британская певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм проводят романтический отпуск в Майами. Снимками с солнечного побережья звездные супруги делятся в своих Instagram.

Многодетные родители обняли друг друга, когда отправились на прогулку по берегу.

Наряду с трогательным клипом, опубликованным в Instagram Stories, Виктория написала: "Думаю, я его оставлю".

На прогулке к ним присоединились их младшие дети, а Виктория поделилась снимком, на котором она обнимает 11-летнюю Харпер, которую она назвала "мини-я".

Бывшая Spice Girl также поделилась фотографией своего 18-летнего сына Круза, где он закутался в желтое пляжное полотенце.

А потом знаменитость показала кадр солнечного поцелуя в Майами с Дэвидом Бекхэмом.

"Посреди небытия с моим любимым человеком 💕💕💕💕💕 @davidbeckham", — прокомментировала фото мама четырех.

Виктория и Дэвид Бекхэм

Бывшая участница группы "Spice Girls" и знаменитый спортсмен женаты почти 24 года и воспитывают четырех наследников — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер.

Виктория Бекхэм

Напомним, Дэвид Бекхэм поздравил жену с днем рождения забавными архивными кадрами.

Также Фокус писал о лазерной шлифовке лица Виктории Бекхэм за 2,5 тысячи долларов.