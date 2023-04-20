Вікторія та Девід Бекхем відпочивають у Маямі (фото)

Зіркова родина відправилася на відпочинок після 49-го дня народження співачки.

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49-річна британська співачка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем проводять романтичну відпустку в Маямі. Знімками із сонячного узбережжя зіркове подружжя ділиться у своїх Instagram.

Багатодітні батьки обійняли одне одного, коли вирушили на прогулянку берегом.

Поряд із зворушливим кліпом, опублікованим у її Instagram Stories, Вікторія написала: "Думаю, я його залишу".

На прогулянці до них приєдналися їхні молодші діти, а Вікторія поділилася знімком, на якому вона обіймає 11-річну Гарпер, яку вона назвала "міні-я".

Колишня Spice Girl також поділилася фотографією свого 18-річного сина Круза, де він закутався в жовтий пляжний рушник.

А згодом знаменитість показала кадр сонячного поцілунку в Маямі з Девідом Бекхемом.

"Посеред небуття з моєю улюбленою людиною 💕💕💕💕💕 @davidbeckham", — прокоментувала фото мама чотирьох.

Вікторія та Девід Бекхем

Колишня учасниця гурту "Spice Girls" та знаменитий спортсмен одружені майже 24 роки та виховують чотирьох спадкоємців — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.

Вікторія Бекхем

Нагадаємо, Девід Бекхем привітав дружину з днем народження кумедними архівними кадрами.

Також Фокус писав про лазерне шліфування обличчя Вікторії Бекхем за 2,5 тисячі доларів.