Вікторія та Девід Бекхем відпочивають у Маямі (фото)
Зіркова родина відправилася на відпочинок після 49-го дня народження співачки.
49-річна британська співачка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем проводять романтичну відпустку в Маямі. Знімками із сонячного узбережжя зіркове подружжя ділиться у своїх Instagram.
Багатодітні батьки обійняли одне одного, коли вирушили на прогулянку берегом.
Поряд із зворушливим кліпом, опублікованим у її Instagram Stories, Вікторія написала: "Думаю, я його залишу".
На прогулянці до них приєдналися їхні молодші діти, а Вікторія поділилася знімком, на якому вона обіймає 11-річну Гарпер, яку вона назвала "міні-я".
Колишня Spice Girl також поділилася фотографією свого 18-річного сина Круза, де він закутався в жовтий пляжний рушник.
А згодом знаменитість показала кадр сонячного поцілунку в Маямі з Девідом Бекхемом.
"Посеред небуття з моєю улюбленою людиною 💕💕💕💕💕 @davidbeckham", — прокоментувала фото мама чотирьох.
Колишня учасниця гурту "Spice Girls" та знаменитий спортсмен одружені майже 24 роки та виховують чотирьох спадкоємців — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.
Нагадаємо, Девід Бекхем привітав дружину з днем народження кумедними архівними кадрами.
Також Фокус писав про лазерне шліфування обличчя Вікторії Бекхем за 2,5 тисячі доларів.