Александр Невский отказался от работы мечты в фильме с Морганом Фрименом и назвал причину

По словам актера, он не готов играть "уродов из чудовищной реальности".

Related video

Российский актер Александр Невский, который давно живет и работает в США, снимаясь в Голливуде, сообщил, что всегда мечтал сняться в одном фильме с Морганом Фрименом, однако когда ему такой шанс представился, мужчина отказался от этого предложения. Почему так случилось, он объяснил на своей странице в Twitter.

"Мне только что предложили сыграть главного злодея – безжалостного русского убийцу — в новом голливудском боевике. Я отказался, хотя в фильме планируется участие Моргана Фримена, с которым я всегда мечтал работать. Я играю киногероев, а не уродов из чудовищной реальности", – написал актер.

В комментариях пользователи поддержали решение Александра.

"Предложите им кандидатуры Машкова или Охлобыстина, думаю, они с радостью согласятся", "Александр, предложите Безрукова ,ему даже напрягаться не придется, чтобы сыграть подонка-урода)", "Интересно, будут ли адаптироваться киношные вселенные под новую реальность – когда спецслужбы и супергерои бессильны против явного, очевидного зла. И всем видно, что такая борьба ведется совсем по-другому", – отмечают фолловеры.

Невский, известный как "русский Шварценеггер", эмигрировал в США в 1999 году. В 2002 году он появился в эпизодической роли в боевике Уолтера Хилла "Обсуждению не подлежит", а также снялся в триллере "Красный змей". Александр основал "виртуальную киностудию" Hollywood Pictures и в период с 2003 по 2015 год спродюсировал, исполнил главные роли и выпустил в прокат семь художественных фильмов через свою же собственную дистрибьюторскую компанию Czar Pictures, позже переименованную в Tsar Pictures.

Актер с первых дней осудил нападение России на Украину.

Ранее Фокус писал, что Невский признался: что русские, какими их показывают в Голливуде, практически такие же, как и в жизни.