Олександр Невський відмовився від роботи мрії у фільмі з Морганом Фріменом та назвав причину

За словами актора, він не готовий грати "виродків із жахливої реальності".

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Російський актор Олександр Невський, який давно живе та працює в США, знімаючись у Голлівуді, повідомив, що завжди мріяв знятися в одному фільмі з Морганом Фріменом, проте коли йому такий шанс випав, чоловік відмовився від цієї пропозиції. Чому так сталося, він пояснив на своїй сторінці у Twitter.

"Мені щойно запропонували зіграти головного лиходія – безжалісного російського вбивцю – у новому голлівудському бойовику. Я відмовився, хоча у фільмі планується участь Моргана Фрімена, з яким я завжди мріяв працювати. Я граю кіногероїв, а не виродків із жахливої реальності", – написав актор.

У коментарях користувачі підтримали рішення Олександра.

"Запропонуйте їм кандидатури Машкова або Охлобистіна, думаю, вони з радістю погодяться", "Олександре, запропонуйте Безрукова, йому навіть напружуватися не доведеться, щоб зіграти покидька-виродка)", "Цікаво, чи адаптуватимуться кіношні всесвіти під нову реальність – коли спецслужби і супергерої безсилі проти явного, очевидного зла. І всім видно, що така боротьба ведеться зовсім по-іншому", – зазначають підписники.

Невський, відомий як "російський Шварценеггер", емігрував до США у 1999 році. У 2002 році він з'явився в епізодичній ролі в бойовику Волтера Гілла "Обговоренню не підлягає", а також знявся у трилері "Червоний змій". Олександр заснував "віртуальну кіностудію" Hollywood Pictures і в період з 2003 по 2015 рік спродюсував, виконав головні ролі та випустив у прокат сім художніх фільмів через свою власну дистриб'юторську компанію Czar Pictures, пізніше перейменовану в Tsar Pictures.

Актор із перших днів засудив напад Росії на Україну.

Раніше Фокус писав, що Невський зізнався: росіяни, якими їх показують у Голлівуді, практично такі самі, як і в житті.