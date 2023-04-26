26 апреля 2023 года: святой Фомаиды — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя совершать крупные покупки и строить планы.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память святой Фомаиды Александрийской. Фомаида росла в христианской семье, в 15 лет она вышла замуж за рыбалку, но его отец соблазнился красотой девушки и начал склонять ее ко греху. За отказ Фомаида была убита мечом.

Также 26 апреля в Украине — Международный день памяти Чернобыля.

Что нельзя делать 26 апреля:

совершать крупные покупки;

строить планы;

флиртовать с кем-то;

снимать паутину в доме.

Народные приметы и поверья:

идет дождь – в начале мая будет также дождливо;

звездная ночь – к урожайному году;

громко кричит кукушка – ждите тепло;

на деревьях сидят вороны – будет теплая погода.

День ангела празднуют:

Артем, Фома.

Родились в этот день:

1890 год — Николай Зеров, украинский поэт, литературовед и переводчик;

1980 год — Ченнинг Татум, американский актер, продюсер и модель.

1985 год — Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).

Также в этот день:

1514 год — польский астроном Николай Коперник провел первое наблюдение за Сатурном;

1933 год — в Германии создано Гестапо (тайную государственную полицию);

1945 год — Украина вошла в состав ООН как член-основатель;

1962 год — в космос запущен англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе;

1986 год — взрыв реактора на Чернобыльской АЭС (самая крупная техногенная авария в истории человечества);

1989 год — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове митингующие впервые вышли с сине-желтыми флагами;

1998 год — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самую массовую одновременную игру в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех.