26 апреля 2023 года: святой Фомаиды — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя совершать крупные покупки и строить планы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память святой Фомаиды Александрийской. Фомаида росла в христианской семье, в 15 лет она вышла замуж за рыбалку, но его отец соблазнился красотой девушки и начал склонять ее ко греху. За отказ Фомаида была убита мечом.
Также 26 апреля в Украине — Международный день памяти Чернобыля.
Что нельзя делать 26 апреля:
- совершать крупные покупки;
- строить планы;
- флиртовать с кем-то;
- снимать паутину в доме.
Народные приметы и поверья:
- идет дождь – в начале мая будет также дождливо;
- звездная ночь – к урожайному году;
- громко кричит кукушка – ждите тепло;
- на деревьях сидят вороны – будет теплая погода.
День ангела празднуют:
Артем, Фома.
Родились в этот день:
1890 год — Николай Зеров, украинский поэт, литературовед и переводчик;
1980 год — Ченнинг Татум, американский актер, продюсер и модель.
1985 год — Артем Федецкий, украинский футболист, защитник сборной Украины и ФК "Днепр" (г. Днепр).
Также в этот день:
1514 год — польский астроном Николай Коперник провел первое наблюдение за Сатурном;
1933 год — в Германии создано Гестапо (тайную государственную полицию);
1945 год — Украина вошла в состав ООН как член-основатель;
1962 год — в космос запущен англо-американский спутник "Ariel", первый в истории международный объект в космосе;
1986 год — взрыв реактора на Чернобыльской АЭС (самая крупная техногенная авария в истории человечества);
1989 год — во время митинга памяти жертв Чернобыля во Львове митингующие впервые вышли с сине-желтыми флагами;
1998 год — в Хьюстоне (США) барбадосец Рон Кинг провел самую массовую одновременную игру в шашки, сыграв с 385 противниками и выиграв у всех.