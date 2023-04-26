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26 квітня 2023 року: святої Фомаїди — чого сьогодні не можна робити?

Свята Фомаїда Олександрійська
Свята Фомаїда Олександрійська

Сьогодні не можна здійснювати великі покупки та планувати щось.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Фомаїди Олександрійської. Фомаїда росла в християнській сім'ї, у 15 років вона вийшла заміж за рибалку, але його батько спокусився красою дівчини та почав схиляти її до гріха. За відмову Фомаїду було вбито мечем.

Також 26 квітня в Україні — Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

Чого не можна робити 26 квітня:

  • робити великі покупки;
  • планувати щось;
  • фліртувати з кимось;
  • знімати павутину в будинку.

Народні прикмети та повір'я:

  • йде дощ — початок травня буде також дощовим;
  • зоряна ніч — до врожайного року;
  • голосно кричить зозуля — чекайте на тепло;
  • на деревах сидять ворони — буде тепла погода.

День ангела святкують:

Артем, Хома.

Народилися цього дня:

1890 рік — Микола Зеров, український поет, літературознавець і перекладач;

1980 рік — Ченнінг Татум, американський актор, продюсер і модель.

1985 рік — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро".

Також у цей день:

1514 рік — польський астроном Микола Коперник провів перше спостереження за Сатурном;

1933 рік — у Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію);

1945 рік — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;

1962 рік — в космос запущений англо-американський супутник "Ariel", перший в історії міжнародний об'єкт у космосі;

1986 рік — вибух реактора на Чорнобильській АЕС (найбільша техногенна аварія в історії людства);

1989 рік — під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові мітингувальники вперше вийшли з синьо-жовтими прапорами;

1998 рік — у Г'юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовішу одночасну гру в шашки, зігравши з 385 противниками та вигравши в усіх.