26 квітня 2023 року: святої Фомаїди — чого сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна здійснювати великі покупки та планувати щось.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Фомаїди Олександрійської. Фомаїда росла в християнській сім'ї, у 15 років вона вийшла заміж за рибалку, але його батько спокусився красою дівчини та почав схиляти її до гріха. За відмову Фомаїду було вбито мечем.
Також 26 квітня в Україні — Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.
Чого не можна робити 26 квітня:
- робити великі покупки;
- планувати щось;
- фліртувати з кимось;
- знімати павутину в будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- йде дощ — початок травня буде також дощовим;
- зоряна ніч — до врожайного року;
- голосно кричить зозуля — чекайте на тепло;
- на деревах сидять ворони — буде тепла погода.
День ангела святкують:
Артем, Хома.
Народилися цього дня:
1890 рік — Микола Зеров, український поет, літературознавець і перекладач;
1980 рік — Ченнінг Татум, американський актор, продюсер і модель.
1985 рік — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та ФК "Дніпро".
Також у цей день:
1514 рік — польський астроном Микола Коперник провів перше спостереження за Сатурном;
1933 рік — у Німеччині створено Гестапо (таємну державну поліцію);
1945 рік — Україна увійшла до складу ООН як член-засновник;
1962 рік — в космос запущений англо-американський супутник "Ariel", перший в історії міжнародний об'єкт у космосі;
1986 рік — вибух реактора на Чорнобильській АЕС (найбільша техногенна аварія в історії людства);
1989 рік — під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові мітингувальники вперше вийшли з синьо-жовтими прапорами;
1998 рік — у Г'юстоні (США) барбадосець Рон Кінг провів наймасовішу одночасну гру в шашки, зігравши з 385 противниками та вигравши в усіх.