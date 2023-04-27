Блондинка в законе 3: все, что известно о предстоящей премьере

От возвращающихся актеров до потенциальных сюжетных линий — вот все, что нужно знать о "Блондинке в законе 3".

Related video

В июне 2018 года Риз Уизерспун, сыгравшая культовую Эль Вудс в первых двух фильмах "Блондинка в законе", подтвердила, что она вернется к роли в третьей части любимой франшизы.

"Это правда", — подписала она видео, на котором она одета в розовое бикини с пайетками, отдыхая на матрасе в бассейне.

Поклонники "Блондинки в законе" сразу поняли, что Уизерспун воссоздает видео-эссе Эль из Гарварда из первого фильма, премьера которого состоялась в 2001 году.

Примерно через год Уизерспун сказала Entertainment Tonight, что она видела версию сценария, но съемки еще не начались.

"Она очень любимый персонаж, — сказала актриса. — Вы просто хотите, чтобы она отправилась в путешествие героя, как в первом фильме, и я прекрасно провожу время, работая над этим".

В июле 2022 года Уизерспун сказала USA Today, что надеется, что "Блондинка в законе 3" "соберется правильно". Она сравнила многообещающий фильм с "Лучшим стрелком: Маверик" — продолжением, премьера которого состоялась через 36 лет после выхода оригинального фильма.

"Они долго ждали, чтобы сделать еще одну версию этого фильма, и мне понравился кусочек ностальгии, который они включили в него, — сказала Уизерспун. — Это вдохновило нас на то, что мы хотели бы сделать с Elle Woods, и убедиться, что у нас есть все те же пробные камни, которые имели значение для людей [тогда]. Я чувствую, что эти персонажи — мои друзья, поэтому я оберегаю их. Я бы никогда не сделала некачественную, посредственную версию их истории".

От вернувшихся актеров до тизеров сценариев — вот все, что Фокус собрал о "Блондинке в законе 3".

О чем фильм "Блондинка в законе 3"?

Хотя основной сюжет еще не раскрыт, Минди Калинг, которую Уизерспун привлекла для написания сценария "Блондинка в законе 3", рассказала Access Hollywood в 2021 году, что Эль Вудс сейчас 40 лет.

"Было действительно забавно представить, какая Эль в 40 лет по сравнению с тем, какой она была в 21 год, — сказала она, добавив, что движение "Сгибай и щелкай" обязательно появится в третьем фильме. — У нас есть много фаворитов фанатов из оригинального фильма".

Кадр из фильма "Блондинка в законе" Фото: Getty Images

Как закончился фильм "Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка"?

"Блондинка в законе 2" привела Эль Вудс в Вашингтон, округ Колумбия, где она успешно убедила законодателей принять закон, запрещающий тестирование косметических продуктов на животных. Позже она выходит замуж за своего давнего кавалера Эммета Ричмонда. В финальной сцене Эммет спрашивает Эль, где она хочет жить.

"О, кажется, я знаю это место", — говорит она, проезжая мимо Белого дома.

Кто в актерском составе?

Уизерспун — не единственная звезда сериала "Блондинка в законе", сыгравшая свою роль. Дженнифер Кулидж, сыгравшая Полетт Парсель, вернется.

"Блондинки в законе 3 не было бы без Дженнифер Кулидж", — сказала Риз Entertainment Tonight в феврале 2023 года.

Позже Кулидж ответила на комментарий Уизерспун в интервью Extra.

"Конечно, я буду на борту. Я бы с удовольствием это сделала", — сказала она.

Хотя это не было подтверждено, фанаты надеются, что Эль Вудс и Эммет Ричмонд, которого играет Люк Уилсон, все еще женаты в третьем фильме.

"Я всегда готов снова работать с Риз", — сказал Уилсон журналу PEOPLE в июне 2021 года.

Что касается Сельмы Блэр, сыгравшей в первом фильме врага Элль, ставшего другом, то в следующей части она надеется "по крайней мере сыграть эпизодическую роль".

В августе 2022 года во время беседы с Extra Калинг сказала, что не против написать роль для дочери Уизерспун, Авы Филлипп.

"Послушайте, я думаю, что могу все, и если это то, что она хотела сделать, какая радость, что она будет в этом участвовать", — поделилась она.

Риз Уизерспун с дочкой

Кто пишет "Блондинку в законе 3"?

Уизерспун наняла актрису Минди Калинг и лауреата премии "Эмми", комедийного сценариста Дэна Гура для написания сценария предстоящей романтической комедии.

"Эль Вудс такая культовая, доказывающая, что можно быть девчачьей и умной одновременно. Сгибайся и хватай людей!" — написала Калинг в Instagram в мае 2020 года.

Когда выйдет "Блондинка в законе 3"?

Первоначально MGM объявила дату выхода в мае 2022 года. Однако фильм все еще находится на стадии разработки. Калинг рассказала о задержке в интервью TIME в марте 2022 года.

"Мы не хотим нести ответственность за разрушение того, что в основном представляет собой франшизу, — сказала она изданию, добавив, что ей и Гуру есть о чем подумать, когда дело доходит до написания новой истории Эль Вудс. — На что похожа Эль Вудс в 42 года? Становится ли она в итоге всем, чего хотела? Как эта личность проявляется во взрослой женщине? Стала ли она более циничной? Ее яркость и жизнерадостность действительно работали, когда ей было 22, но как изменились ее взгляды на жизнь?"

Также Фокус писал, как Риз Уизерспун переживает развод после 12-летнего брака.