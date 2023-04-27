Блондинка в законі 3: все, що відомо про майбутню прем'єру

Від акторів, котрі повертаються, до потенційних сюжетних ліній — ось усе, що потрібно знати про "Блондинку в законі 3".

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У червні 2018 року Різ Візерспун, яка зіграла культову Ель Вудс у перших двох фільмах "Блондинка в законі", підтвердила, що вона повернеться до ролі у третій частині улюбленої франшизи.

"Це правда", — підписала вона відео, на якому вона одягнена в рожеве бікіні з паєтками, відпочиваючи на матраці у басейні.

Шанувальники "Блондинки в законі" одразу зрозуміли, що Візерспун відтворює відео-есе Ель з Гарварду з першого фільму, прем'єра якого відбулася в 2001 році.

Приблизно через рік Візерспун сказала Entertainment Tonight, що вона бачила версію сценарію, але зйомки ще не почалися.

"Вона дуже улюблений персонаж, — сказала акторка. — Ви просто хочете, щоб вона вирушила в подорож героя, як у першому фільмі, і я чудово проводжу час, працюючи над цим".

У липні 2022 року Візерспун сказала USA Today, що сподівається, що "Блондинка в законі 3" "збереться правильно". Вона порівняла багатообіцяльний фільм із "Найкращим стрільцем: Маверік" — продовженням, прем'єра якого відбулася через 36 років після виходу оригінального фільму.

"Вони довго чекали, щоб зробити ще одну версію цього фільму, і мені сподобався шматочок ностальгії, який вони додали до нього, — сказала Візерспун. — Це надихнуло нас на те, що ми хотіли б зробити з Elle Woods, і переконатися, що у нас є все ті ж пробні камені, які мали значення для людей [тоді]. Я відчуваю, що ці персонажі є моїми друзями, тому я оберігаю їх. Я б ніколи не зробила неякісну, посередню версію їхньої історії".

Від акторів, котрі повернулися, до тизерів сценаріїв — ось усе, що Фокус зібрав про "Блондинку в законі 3".

Про що фільм "Блондинка у законі 3"?

Хоча основний сюжет ще не розкритий, Мінді Калінг, яку Візерспун залучила до написання сценарію "Блондинка в законі 3", розповіла Access Hollywood у 2021 році, що Ель Вудс зараз 40 років.

"Було справді кумедно уявити, яка Ель у 40 років порівняно з тим, якою вона була в 21 рік, — сказала вона, додавши, що рух "Згинай і клацай" обов'язково з'явиться в третьому фільмі. — У нас є багато фаворитів фанатів з оригінального фільму".

Кадр із фільму "Блондинка у законі" Фото: Getty Images

Як закінчився фільм "Блондинка в законі 2: Червоне, біле та блондинка"?

"Блондинка в законі 2" привела Ель Вудс до Вашингтона, округ Колумбія, де вона успішно переконала законодавців прийняти закон, який забороняє тестування косметичних продуктів на тваринах. Пізніше вона одружується зі своїм давнім кавалером Емметом Річмондом. У фінальній сцені Еммет питає Ель, де вона хоче жити.

"О, здається, я знаю це місце", — каже вона, проїжджаючи повз Білий дім.

Хто в акторському складі?

Візерспун — не єдина зірка серіалу "Блондинка в законі", яка зіграла свою роль. Дженніфер Кулідж, яка зіграла Полетт Парсель, повернеться.

"Блондинки в законі 3 не було б без Дженніфер Кулідж", — сказала Різ Entertainment Tonight у лютому 2023 року.

Пізніше Кулідж відповіла на коментар Візерспун в інтерв'ю Extra.

"Звичайно, я буду на борту. Я б із задоволенням це зробила", — сказала вона.

Хоча це не було підтверджено, фанати сподіваються, що Ель Вудс та Еммет Річмонд, якого грає Люк Вілсон, все ще одружені у третьому фільмі.

"Я завжди готовий знову працювати з Різ", — сказав Вілсон журналу PEOPLE у червні 2021 року.

Що стосується Сельми Блер, яка зіграла в першому фільмі ворога Ель, який став другом, то в наступній частині вона сподівається "принаймні зіграти епізодичну роль".

У серпні 2022 року під час бесіди з Extra Калінг сказала, що не проти написати роль для дочки Візерспун, Ави Філіпп.

"Послухайте, я думаю, що можу все, і якщо це те, що вона хотіла зробити, яка радість, що вона братиме в цьому участь", — поділилася вона.

Різ Візерспун з донькою

Хто пише "Блондинку в законі 3"?

Візерспун найняла акторку Мінді Калінг та лауреата премії "Еммі", комедійного сценариста Дена Гура для написання сценарію майбутньої романтичної комедії.

"Ель Вудс така культова, що доводить, що можна бути дівчачою та розумною одночасно. Згинайся і хапай людей!" — написала Калінг в Instagram у травні 2020 року.

Коли вийде "Блондинка в законі 3"?

Спочатку MGM оголосила дату виходу у травні 2022 року. Однак фільм усе ще перебуває на стадії розробки. Калінг розповіла про затримку в інтерв'ю TIME у березні 2022 року.

"Ми не хочемо нести відповідальність за руйнування того, що в основному являє собою франшизу, — сказала вона виданню, додавши, що їй і Гуру є про що подумати, коли справа доходить до написання нової історії Ель Вудс. — На що схожа Ель Вудс у 42 роки? Чи стає вона зрештою всім, чого хотіла? Як ця особа проявляється у дорослій жінці? Чи стала вона цинічнішою? Її яскравість і життєрадісність справді працювали, коли їй було 22, але як змінилися її погляди на життя?"

Також Фокус писав, як Різ Візерспун переживає розлучення після 12-річного шлюбу.