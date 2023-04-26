Король Чарльз III отказался от переименования терминала в аэропорту Хитроу в его честь

В Букингемском дворце попросили министров вежливо отказаться от предложения.

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Британский король Чарльз III буквально за пару недель до своей коронации, назначенной на 6 мая, заблокировал переименование терминала 5 в крупнейшем международном аєропорту Хитроу в его честь, сообщает The Times.

По информации журналистов, администрация аєропорта хотела увековечить знаменательное событие и имя монарха. В последний раз подобное делали в 2014 году, когда терминал 2 назвали Королевским.

Узнав о планах, в Букингемском дворце призвали министров "вежливо отклонить предложение, не вызывая смущения". Как утверждают журналисты со ссылкой на источник в правительстве, Чарльз так поступил "из экологических соображений". Второй источник сообщил изданию, что руководству Хитроу отказали из-за отсутствия тесных связей между Чарльзом и аэропортом.

В честь короля хотели назвать терминал 5 Фото: Getty

Король долгое время был активным защитником окружающей среды, и на Cop26 в Глазго в прошлом году он призвал страну перейти на "военную основу", чтобы справиться с "экзистенциальной угрозой", имея в виду изменение климата. Чарльз III настаивает и на переходе от "экономики, основанной на ископаемом топливе" к устойчивой.

В то же время монарха раскритиковали за то, что он, говоря о защите природы, исправно и часто пользуется частными самолетами и вертолетами.

По информации издания, использование имени и титула монарха, а также "королевского" описания в более общем смысле строго контролируется семьей, и точные критерии, позволяющие присваивать королевские имена, никогда не обнародовались. Так, в прошлом году Кеннел-клубу было присвоено королевское звание в знак признания любви покойной Елизаветы II к собакам.

Получив отказ относительно переименования, в аэропорту все же нашли способ почтить короля и выпустили памятную багажную бирку.

Ранее Фокус писал о том, что на коронацию прилетит принц Гарри, которого планируют посадить за 10 рядов от старших членов королевской семьи.