Король Чарльз III відмовився від перейменування терміналу в аеропорту Хітроу на його честь

У Букінгемському палаці попросили міністрів ввічливо відмовитись від пропозиції.

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Британський король Чарльз III буквально за пару тижнів до своєї коронації, призначеної на 6 травня, заблокував перейменування термінала 5 у найбільшому міжнародному аеропорту Хітроу на його честь, повідомляє The Times.

За інформацією журналістів, адміністрація аеропорту хотіла увічнити знамену подію та ім'я монарха. Востаннє подібне робили у 2014 році, коли термінал 2 назвали Королівським.

Дізнавшись про плани, у Букінгемському палаці закликали міністрів "ввічливо відхилити пропозицію, не викликаючи збентеження". Як стверджують журналісти з посиланням на джерело в уряді, Чарльз так вчинив "з екологічних міркувань". Друге джерело повідомило, що керівництву Хітроу відмовили через відсутність тісних зв'язків між Чарльзом і аеропортом.

На честь короля хотіли назвати термінал 5 Фото: Getty

Король довгий час був активним захисником навколишнього середовища, і на Cop26 у Глазго минулого року він закликав країну перейти на "військову основу", щоб впоратися з "екзистенційною загрозою", маючи на увазі зміну клімату. Чарльз III наполягає і на переході від "економіки, заснованої на викопному паливі" до стійкої.

Водночас монарха розкритикували за те, що він, говорячи про захист природи, справно й часто користується приватними літаками та гелікоптерами.

За інформацією видання, використання імені та титулу монарха, а також "королівського" опису в більш загальному сенсі суворо контролюється сім'єю, і точні критерії, що дозволяють надавати королівські імена, ніколи не оприлюднювалися. Так, минулого року Кеннел-клубу було надано королівське звання на знак визнання любові покійної Єлизавети II до собак.

Отримавши відмову щодо перейменування, в аеропорту все ж таки знайшли спосіб вшанувати короля і випустили пам'ятну багажну бирку.

Раніше Фокус писав про те, що на коронацію прилетить принц Гаррі, якого планують посадити за 10 рядів від старших членів королівської родини.