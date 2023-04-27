27 апреля 2023 года: Мартина Исповедника — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя причинять вред животным и ругаться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память Мартина Исповедника. Мартин был папой Римским, который яростно осуждал еретиков. Когда-то он послал Константинопольскому патриарху Павлу послание, где уговаривал вернуться к православному исповеданию. За это правитель рассердился на Мартина, начались гонения, Мартина сослали в Херсонес, где он и умер.

Также 27 апреля в Украине и мире отмечают День азбуки Морзе.

Что нельзя делать 27 апреля:

причинять вред животным;

ругаться;

начинать ремонт и строительные работы;

врать и хитрить.

Народные приметы и поверья:

солнечный и теплый день — к хорошему урожаю;

вороны сидят близко к земле — будет тепло, а если летают – ждите похолодание;

если обидели лису — есть вероятность попасться на мошенников.

День ангела празднуют:

Мартын, Иван, Антон.

Родились в этот день:

1494 год — Сулейман I Пышный, муж Роксоланы, османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение;

1791 год — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.

Также в этот день:

1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;

1965 год — в США запатентованы подгузники "Памперс";

1981 год — компания "Xerox" анонсировала выход "STAR 8010" — первого компьютера с мышкой и графическим интерфейсом;

1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;

1995 год — День основания Государственного казначейства (казны) Украины.