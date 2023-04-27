27 апреля 2023 года: Мартина Исповедника — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя причинять вред животным и ругаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память Мартина Исповедника. Мартин был папой Римским, который яростно осуждал еретиков. Когда-то он послал Константинопольскому патриарху Павлу послание, где уговаривал вернуться к православному исповеданию. За это правитель рассердился на Мартина, начались гонения, Мартина сослали в Херсонес, где он и умер.
Также 27 апреля в Украине и мире отмечают День азбуки Морзе.
Что нельзя делать 27 апреля:
- причинять вред животным;
- ругаться;
- начинать ремонт и строительные работы;
- врать и хитрить.
Народные приметы и поверья:
- солнечный и теплый день — к хорошему урожаю;
- вороны сидят близко к земле — будет тепло, а если летают – ждите похолодание;
- если обидели лису — есть вероятность попасться на мошенников.
День ангела празднуют:
Мартын, Иван, Антон.
Родились в этот день:
1494 год — Сулейман I Пышный, муж Роксоланы, османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение;
1791 год — Сэмюэл Морзе, американский художник и изобретатель, создатель пишущего телеграфа и азбуки Морзе.
Также в этот день:
1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;
1965 год — в США запатентованы подгузники "Памперс";
1981 год — компания "Xerox" анонсировала выход "STAR 8010" — первого компьютера с мышкой и графическим интерфейсом;
1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;
1995 год — День основания Государственного казначейства (казны) Украины.