27 квітня 2023 року: Мартіна Сповідника – що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна завдавати шкоди тваринам і лаятись.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Мартіна Сповідника. Мартін був папою Римським, який люто засуджував єретиків. Колись він надіслав Константинопольському патріарху Павлу послання, де вмовляв повернутися до православного сповідання. За це правитель розгнівався на Мартіна, почалися гоніння, Мартіна заслали до Херсонеса, де він і помер.

Також 27 квітня в Україні та світі святкують День азбуки Морзе.

Що не можна робити 27 квітня:

завдавати шкоди тваринам;

сваритися;

розпочинати ремонт та будівельні роботи;

брехати та хитрувати.

Народні прикмети та повір'я:

сонячний та теплий день – до хорошого врожаю;

ворони сидять близько до землі – буде тепло, а якщо літають – чекайте на похолодання;

якщо образили лисицю — є можливість потрапити на шахраїв.

День ангела святкують:

Мартин, Іван, Антон.

Народилися цього дня:

1494 рік — Сулейман I Пишний, чоловік Роксолани, османський султан, при якому Османська імперія отримала найбільше розширення;

1791 рік — Семюел Морзе, американський художник і винахідник, творець телеграфу, що пише, і абетки Морзе.

Також у цей день:

1644 рік — в Канаді вперше висаджують пшеницю;

1965 рік — у США запатентовані підгузки "Памперс";

1981 рік — компанія "Xerox" анонсувала вихід "STAR 8010" — першого комп'ютера з мишкою і графічним інтерфейсом;

1992 рік — рада керівників Міжнародного валютного фонду голосує за прийняття України до складу МВФ;

1995 рік — День заснування Державного казначейства (казни) України.