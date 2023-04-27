Принцесса Анна получила главную роль в коронации короля Чарльза

Принцесса Анна получила от короля главную роль в честь своей непоколебимой преданности.

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Королевская принцесса будет представлена ​​в процессии как престижная "Золотая палочка в ожидании", должность, исторически переданная человеку, которому доверена личная безопасность суверена. Об этом пишет The Mirorr.

В качестве "личного адъютанта" Его Величества Анна отправится верхом вслед за новыми королем и королевой после их коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Пока Чарльз и Камилла будут ехать в карете Gold State Coach обратно в Букингемский дворец, Анна возглавит большую процессию с участием 6000 военнослужащих.

Привилегия восходит к 15 веку во времена Тюдоров, когда два офицера — Золотая и Серебряная палки были помещены рядом с государем, чтобы защитить его или ее от опасности.

Королевские источники рассказали, как король лично рассказал своей 72-летней сестре о своем желании и как она была "невероятно польщена" тем, что получила эту роль.

Принцесса Анна и король Чарльз Фото: Getty Images

У брата и сестры довольно близкие отношения, несмотря на вражду в детстве. К тому же, Чарльз часто завидовал близости Анны с их отцом, принцем Филиппом.

Королевские инсайдеры рассказали, что сейчас 74-летний король часто обращается за советом к своему доверенному лейтенанту Анне, и является поклонником ее "серьезного отношения".

Высокопоставленный источник во дворце сказал: "Направление решения короля ясно для всех. Он награждает королевскую принцессу за ее верность и непоколебимую преданность долгу превыше всего. Король ценит свою сестру как доверенного лейтенанта, и это прекрасный пример таких отношений".

Напомним, коронация короля Карла ||| состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Ранее Фокус писал, почему принцесса Анна не любит Камиллу.