Принцесса Анна получила главную роль в коронации короля Чарльза
Принцесса Анна получила от короля главную роль в честь своей непоколебимой преданности.
Королевская принцесса будет представлена в процессии как престижная "Золотая палочка в ожидании", должность, исторически переданная человеку, которому доверена личная безопасность суверена. Об этом пишет The Mirorr.
В качестве "личного адъютанта" Его Величества Анна отправится верхом вслед за новыми королем и королевой после их коронации в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Пока Чарльз и Камилла будут ехать в карете Gold State Coach обратно в Букингемский дворец, Анна возглавит большую процессию с участием 6000 военнослужащих.
Привилегия восходит к 15 веку во времена Тюдоров, когда два офицера — Золотая и Серебряная палки были помещены рядом с государем, чтобы защитить его или ее от опасности.
Королевские источники рассказали, как король лично рассказал своей 72-летней сестре о своем желании и как она была "невероятно польщена" тем, что получила эту роль.
У брата и сестры довольно близкие отношения, несмотря на вражду в детстве. К тому же, Чарльз часто завидовал близости Анны с их отцом, принцем Филиппом.
Королевские инсайдеры рассказали, что сейчас 74-летний король часто обращается за советом к своему доверенному лейтенанту Анне, и является поклонником ее "серьезного отношения".
Высокопоставленный источник во дворце сказал: "Направление решения короля ясно для всех. Он награждает королевскую принцессу за ее верность и непоколебимую преданность долгу превыше всего. Король ценит свою сестру как доверенного лейтенанта, и это прекрасный пример таких отношений".
Напомним, коронация короля Карла ||| состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
Ранее Фокус писал, почему принцесса Анна не любит Камиллу.