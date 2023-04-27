Принцеса Анна отримала головну роль у коронації короля Чарльза

Принцеса Анна отримала від короля головну роль на честь своєї непохитної відданості.

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Королівська принцеса буде представлена ​​у процесії як престижна "Золота паличка в очікуванні", посада, історично передана людині, якій довірена особиста безпека суверена. Про це пише The Mirorr.

Як "особистий ад'ютант" Його Величності Анна вирушить верхом слідом за новими королем і королевою після їх коронації у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Поки Чарльз і Камілла їдуть у кареті Gold State Coach назад до Букінгемського палацу, Анна очолить велику процесію за участю 6000 військовослужбовців.

Привілей походить від 15 століття за часів Тюдорів, коли два офіцери — Золота і Срібна палиці були поміщені поряд з монархом, щоб захистити його від небезпеки.

Королівські джерела розповіли, як король особисто розповів своїй 72-річній сестрі про своє бажання і як вона була "неймовірно задоволена" тим, що отримала цю роль.

Принцеса Анна та король Чарльз Фото: Getty Images

Брат і сестра мають досить близькі стосунки, попри ворожнечу в дитинстві. До того ж, Чарльз часто заздрив близькості Анни з їхнім батьком, принцом Філіпом.

Королівські інсайдери розповіли, що зараз 74-річний король часто звертається за порадою до свого довіреного лейтенанта Анни, і є шанувальником її "серйозного відношення".

Високопоставлене джерело в палаці сказало: "Напрямок рішення короля зрозумілий для всіх. Він нагороджує королівську принцесу за її вірність і непохитну відданість боргу понад усе. Король цінує свою сестру як довіреного лейтенанта, і це чудовий приклад таких відносин".

Нагадаємо, коронація короля Карла ІІІ відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві.

Раніше Фокус писав, чому принцеса Анна не любить Каміллу.