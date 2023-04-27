Ким Кардашьян, Наташа Лионн и Сальма Хайек. В Нью-Йорке звезды собрались на гала-вечер Time 100

Шикарное мероприятие собрало на красной дорожке немало знаменитостей.

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В Нью-Йорке состоялся гала-вечер Time 100, организованный журналом Time. Среди гостей вечера были Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Дженнифер Кулидж, Сальма Хайек, Кайя Гербер, Остин Батлер, Стивен Спилберг, Эшли Грэм с мужем, Наташа Лионн и многие другие. Об этом пишет Fashionista.

Селебрити собрались, чтобы поздравить тех, кто в этом году попал в список Time 100. В этом году в список попали глава SpaceX и Twitter Илон Маск, вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл, гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзы, модель Белла Хадид, актеры Педро Паскаль и Колин Фаррелл, Дженнифер Кулидж, исполнительница Doja Cat, футболист Лионель Месси, певица Бейонсе и другие.

Ведущей вечера стала звезда "Американского пирога" и "Белого лотоса", актриса Дженнифер Кулидж, которая блистала в черном платье от Balmain.

Дженнифер Кулидж Фото: Getty Images

Актриса также появилась на обложке Time 100, возглавив категорию "Иконы".

Получив за последние 12 месяцев больше наград, чем за всю свою 30-летнюю карьеру, 61-летняя Дженнифер подарила многим надежду, пишет журнал. С момента ее появления в роли Тани МакКуойд в "Белом лотосе", актриса всего за пару месяцев обрела более миллиона поклонников по всему миру, снялась вместе с Дженнифер Лопес в фильме "Моя пиратская свадьба" и появилась в рекламе на Супербоуле.

Актриса даже дала совет своим поклонницам.

"Огромная часть моей жизни была потрачена впустую на попытки завести романтические отношения с парнями, которые меня не хотели, вместо того, чтобы просто, заниматься бизнесом и собой. Я думаю, мы должны действительно сосредоточиться на себе и заняться своими делами. Если появится парень — будет здорово. Если нет — тоже все будет хорошо", — сказала Дженнифер.

Украинцев на красной дорожке представляла правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. Также в список попала первая леди Украины – Елена Зеленская.

Сальма Хайек пришла на церемонию в сопровождении своей 15-летней дочери Валентины Паломы Пино и выбрала синее платье от Gucci.

Сальма Хайек с дочерью Фото: Getty Images

Ким Кардашьян наконец отказалась от латексных платьев и ярких комбинезонов и выбрала для выхода шелковое платье-комбинацию цвета слоновой кости от Джона Гальяно. Образ она дополнила клатчем от Chanel в виде перламутровой ракушки из коллекции 2012 года.

Ким Кардашьян Фото: Getty

Но самой красивой парой на красной дорожке стали модель Кайя Гербер в графитовом платье с открытой спиной от Khaite и актер Остин Батлер. Они обнимались и всячески демонстрировали нежные чувства.

Кайя Гербер и Остин Батлер Фото: Getty Images

А лучше всего время провели актриса и продюсер Наташа Лионн, звезда "Белого лотоса" Обри Плаза и актриса Дрю Бэрримор. Судя по фото, они отлично повеселились.

Дрю Бэрримор, Наташа Лионн и Обри Плаза Фото: Getty Images

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян намекнула своим нарядом на гала-вечере на то, какой образ она выберет для Met Gala, который состоится 1 мая.