Кім Кардаш'ян, Наташа Лайонн і Сальма Хаєк. У Нью-Йорку зірки зібралися на гала-вечір Time 100

Шикарний захід зібрав на червоній доріжці чимало знаменитостей.

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У Нью-Йорку відбувся гала-вечір Time 100, організований журналом Time. Серед гостей вечора були Кім Кардаш'ян, Дрю Беррімор, Дженніфер Кулідж, Сальма Хаєк, Кайя Гербер, Остін Батлер, Стівен Спілберг, Ешлі Грем з чоловіком, Наташа Лайонн та багато інших. Про це пише Fashionista.

Селебріті зібралися, щоб привітати тих, хто цього року потрапив до списку Time 100. Цього року до списку потрапили глава SpaceX та Twitter Ілон Маск, вдова засновника Apple Стіва Джобса Лорен Пауелл, гендиректор TikTok Чжоу Шоуцзи, модель Белла Хадід, актори Педро та Колін Фаррелл, Дженніфер Кулідж, виконавиця Doja Cat, футболіст Ліонель Мессі, співачка Бейонсе та інші.

Ведучою вечора стала зірка "Американського пирога" та "Білого лотоса", актриса Дженніфер Кулідж, яка сяяла у чорній сукні від Balmain.

Дженніфер Кулідж Фото: Getty Images

Акторка також з'явилася на обкладинці Time 100, очоливши категорію "Ікони".

Здобувши за останні 12 місяців більше нагород, ніж за всю свою 30-річну кар'єру, 61-річна Дженніфер подарувала багатьом надію, пише журнал. З моменту її появи в ролі Тані МакКуойд у "Білому лотосі", актриса всього за пару місяців знайшла більше мільйона шанувальників по всьому світу, знялася разом з Дженніфер Лопес у фільмі "Моє піратське весілля" і з'явилося в рекламі на Супербоулі.

Акторка навіть дала пораду своїм шанувальницям.

"Велика частина мого життя була витрачена марно на спроби завести романтичні стосунки з хлопцями, які мене не хотіли, замість того, щоб просто займатися бізнесом і собою. Я думаю, ми повинні дійсно зосередитися на собі та зайнятися своїми справами. Якщо з'явиться хлопець — буде здорово. Якщо ні — теж все буде добре", — сказала Дженніфер.

Українців на червоній доріжці представляла правозахисниця та лауреат Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Також до списку потрапила перша леді України – Олена Зеленська.

Сальма Хаєк прийшла на церемонію у супроводі своєї 15-річної доньки Валентини Паломи Піно та обрала синю сукню від Gucci.

Сальма Хаєк з дочкою Фото: Getty Images

Кім Кардаш'ян нарешті відмовилася від латексних суконь та яскравих комбінезонів та обрала для виходу шовкову сукню-комбінацію кольору слонової кістки від Джона Гальяно. Образ вона доповнила клатчем від Chanel у вигляді перламутрової черепашки із колекції 2012 року.

Кім Кардашьян Фото: Getty

Але найкрасивішою парою на червоній доріжці стали модель Кайя Гербер у графітовій сукні з відкритою спиною від Khaite та актор Остін Батлер. Вони обіймалися і всіляко демонстрували ніжні почуття.

Кайя Гербер і Остін Батлер Фото: Getty Images

А найкраще провели акторка і продюсер Наташа Ліонн, зірка "Білого лотоса" Обрі Плаза та актриса Дрю Беррімор. Судячи з фото, вони чудово повеселилися.

Дрю Беррімор, Наташа Ліон і Обрі Плаза Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що Кім Кардаш'ян натякнула своїм вбранням на гала-вечорі на те, який образ вона вибере для Met Gala, який відбудеться 1 травня.