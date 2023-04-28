28 апреля 2023 года: апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя причинять насекомым вред и доверять кому-то свои секреты.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они часто находились в окружении апостолов Петра и Павла — Аристарх, например, служил у Павла, а затем стал епископом города Анамея, Пуд был Римским сенатором и часто принимал у себя Петра и Павла, а Трофим часто сопровождал апостолов в путешествиях. Все они вели благочестивую жизнь, за что были замучены, когда императором стал Нерон.
Что нельзя делать 28 апреля:
- причинять вред насекомым;
- перерабатывать;
- ломать ветки деревьев;
- доверять кому-то свои секреты.
Народные приметы и поверья:
- ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится;
- в дом залетела пчела – ждите хорошую новость;
- пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода, а если прячутся в ульи — ждите дождь;
- вишня отцвела — больше не будет мороза.
День ангела празднуют:
Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.
Родились в этот день:
1908 год — Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший в годы войны почти 1200 евреев;
1926 год — Харпер Ли, американская писательница, автор романа "Убить пересмешника";
1948 год — сэр Терри Пратчетт, английский писатель;
1974 год — Пенелопа Крус, испанская актриса и модель, обладательница премий "Оскар", BAFTA и др;
1981 год — Джессика Альба, американская актриса кино, телевидения и озвучивания;
2000 год — Виктория Де Анджелис, итальянская бас-гитаристка, участница итальянской рок-группы Måneskin.
Также в этот день:
1220 год — заклали первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из самых древних и красивых в Королевстве Англия;
1563 год — первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги;
1923 год — в Лондоне открыли стадион "Уэмбли";
1947 год — польские коммунистические власти начали операцию "Висла" с выселения украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу;
1987 год — в США впервые в мире выпустили компакт-диск;
1996 год — американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок;
2001 год — полет первого космического туриста Денниса Тито;
2022 год — палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.