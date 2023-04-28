28 апреля 2023 года: апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя причинять насекомым вред и доверять кому-то свои секреты.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они часто находились в окружении апостолов Петра и Павла — Аристарх, например, служил у Павла, а затем стал епископом города Анамея, Пуд был Римским сенатором и часто принимал у себя Петра и Павла, а Трофим часто сопровождал апостолов в путешествиях. Все они вели благочестивую жизнь, за что были замучены, когда императором стал Нерон.

Что нельзя делать 28 апреля:

причинять вред насекомым;

перерабатывать;

ломать ветки деревьев;

доверять кому-то свои секреты.

Народные приметы и поверья:

ясный день и пасмурный вечер – погода скоро ухудшится;

в дом залетела пчела – ждите хорошую новость;

пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода, а если прячутся в ульи — ждите дождь;

вишня отцвела — больше не будет мороза.

День ангела празднуют:

Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Лукьян, Мстислав, Савва, Трофим.

Родились в этот день:

1908 год — Оскар Шиндлер, немецкий бизнесмен, спасший в годы войны почти 1200 евреев;

1926 год — Харпер Ли, американская писательница, автор романа "Убить пересмешника";

1948 год — сэр Терри Пратчетт, английский писатель;

1974 год — Пенелопа Крус, испанская актриса и модель, обладательница премий "Оскар", BAFTA и др;

1981 год — Джессика Альба, американская актриса кино, телевидения и озвучивания;

2000 год — Виктория Де Анджелис, итальянская бас-гитаристка, участница итальянской рок-группы Måneskin.

Также в этот день:

1220 год — заклали первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из самых древних и красивых в Королевстве Англия;

1563 год — первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начали печать первой книги;

1923 год — в Лондоне открыли стадион "Уэмбли";

1947 год — польские коммунистические власти начали операцию "Висла" с выселения украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу;

1987 год — в США впервые в мире выпустили компакт-диск;

1996 год — американец Тед Мартин установил мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок;

2001 год — полет первого космического туриста Денниса Тито;

2022 год — палата представителей США одобрила закон о ленд-лизе для Украины.