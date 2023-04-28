28 квітня 2023 року: апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трохима — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна завдавати шкоди комахам та довіряти комусь свої секрети.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони часто знаходилися в оточенні апостолів Петра і Павла — Аристарх, наприклад, служив у Павла, а потім став єпископом міста Анамея, Пуд був Римським сенатором і часто приймав Петра і Павла, а Трохим часто супроводжував апостолів у подорожах. Всі вони вели благочестиве життя, за що були замучені, коли імператором став Нерон.

Що не можна робити 28 квітня:

завдавати шкоди комахам;

переробляти;

ламати гілки дерев;

довіряти комусь свої секрети.

Народні прикмети та повір'я:

ясний день та похмурий вечір – погода скоро погіршиться;

в будинок залетіла бджола – чекайте на гарну новину;

бджоли літають біля квітів і дерев — буде хороша погода, а якщо ховаються у вулики — чекайте на дощ;

вишня відцвіла — більше не буде морозу.

День ангела святкують:

Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Лук'ян, Мстислав, Сава, Трохим.

Народилися цього дня:

1908 рік — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який врятував в роки війни майже 1200 євреїв;

1926 рік — Гарпер Лі, американська письменниця, автор роману "Вбити пересмішника";

1948 рік — сер Террі Пратчетт, англійський письменник;

1974 рік — Пенелопа Крус, іспанська актриса і модель, володарка премій "Оскар", BAFTA та ін;

1981 рік — Джесіка Альба, американська актриса кіно, телебачення і озвучування;

2000 рік — Вікторія Де Анджеліс, італійська бас-гітаристка, учасниця італійської рок-групи Måneskin.

Також у цей день:

1220 рік — заклали перше каміння в фундамент кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найкрасивіших у Королівстві Англія;

1563 рік — першодрукарі Іван Федоров і Петро Мстиславець почали друк першої книги;

1923 рік — у Лондоні відкрили стадіон "Вемблі";

1947 рік — польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини до Західної Польщі;

1987 рік — у США вперше у світі випустили компакт-диск;

1996 рік — американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши поспіль 5221 штрафний баскетбольний кидок;

2001 рік — політ першого космічного туриста Денніса Тіто;

2022 рік — палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.