28 квітня 2023 року: апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда та Трохима — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна завдавати шкоди комахам та довіряти комусь свої секрети.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони часто знаходилися в оточенні апостолів Петра і Павла — Аристарх, наприклад, служив у Павла, а потім став єпископом міста Анамея, Пуд був Римським сенатором і часто приймав Петра і Павла, а Трохим часто супроводжував апостолів у подорожах. Всі вони вели благочестиве життя, за що були замучені, коли імператором став Нерон.
Що не можна робити 28 квітня:
- завдавати шкоди комахам;
- переробляти;
- ламати гілки дерев;
- довіряти комусь свої секрети.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день та похмурий вечір – погода скоро погіршиться;
- в будинок залетіла бджола – чекайте на гарну новину;
- бджоли літають біля квітів і дерев — буде хороша погода, а якщо ховаються у вулики — чекайте на дощ;
- вишня відцвіла — більше не буде морозу.
День ангела святкують:
Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Лук'ян, Мстислав, Сава, Трохим.
Народилися цього дня:
1908 рік — Оскар Шиндлер, німецький бізнесмен, який врятував в роки війни майже 1200 євреїв;
1926 рік — Гарпер Лі, американська письменниця, автор роману "Вбити пересмішника";
1948 рік — сер Террі Пратчетт, англійський письменник;
1974 рік — Пенелопа Крус, іспанська актриса і модель, володарка премій "Оскар", BAFTA та ін;
1981 рік — Джесіка Альба, американська актриса кіно, телебачення і озвучування;
2000 рік — Вікторія Де Анджеліс, італійська бас-гітаристка, учасниця італійської рок-групи Måneskin.
Також у цей день:
1220 рік — заклали перше каміння в фундамент кафедрального собору в Солсбері — одного з найдавніших і найкрасивіших у Королівстві Англія;
1563 рік — першодрукарі Іван Федоров і Петро Мстиславець почали друк першої книги;
1923 рік — у Лондоні відкрили стадіон "Вемблі";
1947 рік — польська комуністична влада розпочала операцію "Вісла" з виселення українців Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини до Західної Польщі;
1987 рік — у США вперше у світі випустили компакт-диск;
1996 рік — американець Тед Мартін встановив світовий рекорд, закинувши поспіль 5221 штрафний баскетбольний кидок;
2001 рік — політ першого космічного туриста Денніса Тіто;
2022 рік — палата представників США схвалила закон про ленд-ліз для України.