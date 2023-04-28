В сети появились фото Путина, Зеленского и Байдена в розовых костюмах Hello Kitty, созданные ИИ

Также в розовых образах были представлены Байден, Папа Римский, Джастин Трюдо, Лукашенко и прочие.

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Нейросеть Midjourney уже не раз генерировала по запросу фото известных личностей. Среди последних в Сети завирусились фото Папы Римского Франциска в стильном белом пуховике. Теперь графический дизайнер Барыш Мехтиев из Азербайджана сгенерировал фото известных политических и религиозных лидеров в веселеньких розовых костюмчиках Hello Kitty.

Результат своего сотрудничества с нейросетью он выложил в своем Instagram.

Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein Фото: Instagram barishtein

Некоторые политики получились весьма похожими на оригиналы: Джастин Трюдо, Реджеп Эрдоган, Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден.

А вот Владимир Зеленский и Александр Лукашенко получились в общем узнаваемыми, но не слишком схожими с оригиналами.

Лукашенко получился не слишком похожим Фото: Instagram barishtein Зеленского узнать можно, но с трудом Фото: Instagram barishtein

Есть и фото Папы Римского Франциска в розовом облачении с веселыми принтами.

Папа Римский в розовом облачении

Изображение известных личностей в ситуациях, которые невозможны, или маловероятны в реальной жизни, стало популярным развлечением.

Ранее нейросеть по запросам поклонников королевской семьи сгенерировала несколько изображений, на которых Кейт Миддлтон и Меган Маркл изображены как близкие подруги.

Также все тот же генеративный искусственный интеллект под названием Midjourney изобразил известных политиков-лидеров государств в образах персонажей популярной компьютерной игры GTA.

Надо отметить, что Midjourney – это платный сервис и если кто-то захочет побаловаться с образами известных личностей, то запрос нужно составлять очень тщательно, задавая множество технических параметров. Иначе картинки получатся не слишком похожими на оригиналы.

Также вы должны указывать то, чего Midjourney не должен генерировать.