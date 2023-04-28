Судьбоносная встреча: три знака Зодиака, которые в мае познакомятся с кем-то особенным

Астрологи поделились, для кого май 2023 года будет щедрым на важные встречи, в первую очередь это касается Раков, Дев и Стрельцов.

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Стрелец

Стрельцы как обычно в ближайшие дни будут применять свое обаяние и харизму при знакомстве с новыми людьми, но именно следующая встреча сильно повлияет на будущее представителей этого знака. Причем это может касаться как личной жизни, так и карьеры. Не торопите развитие взаимоотношений с новым знакомым, пускай все идет своим чередом, ведь эта встреча несет в себе долгосрочный характер.

Дева

Дев в следующем месяце ожидает неожиданная встреча с человеком из прошлого. Она не будет неприятной или болезненной, наоборот вы будете рады увидеть этого человека. Есть даже шанс возобновления вашего общения, если это например ваш друг детства или потенциальный партнер, с которым первый раз не получилось построить взаимоотношения. Но если же для вас общение с этим человеком ранее было травматичным, то лучше не оглядываться ему вслед и не задумываться об возобновлении общения — этого ни к чему не приведет.

Рак

Для Раков ближайшие дни будут щедрым на встречи как с потенциальной половинкой, так и с людьми, которые помогут продвинуться им по карьерной лестнице или заполучить выгодные связи в профессиональной деятельности. К тому же эти встречи могут произойти в самых неожиданных местах и вовсе не в формальной атмосфере, поэтому смело знакомьтесь с людьми в кафе и парках, это может сыграть вам на руку.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Также Фокус ранее писал про самые богатые знаки Зодиака в начале мая 2023