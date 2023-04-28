Доленосна зустріч: три знаки Зодіаку, які в травні 2023 познайомляться з кимось особливим

Астрологи поділилися, для кого травень 2023 року буде щедрим на важливі зустрічі, насамперед це стосується Раків, Дів та Стрільців.

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Стрілець

Стрільці як завжди найближчими днями будуть застосовувати свою чарівність і харизму під час знайомства з новими людьми, але наступна зустріч значною мірою вплине на майбутнє представників цього знака. Проте це може стосуватись як особистого життя, так і кар'єри. Не поспішайте з розвитком взаємин з новим знайомим, нехай все йде у своєму темпі, адже ця зустріч несе в собі довгостроковий характер.

Діва

Дів наступного місяця очікує несподівана зустріч із людиною з минулого. Вона не буде неприємною чи болючою, навпаки ви будете раді побачити цю людину. Є навіть шанс відновлення вашого спілкування, якщо це, наприклад, ваш друг дитинства або потенційний партнер, з яким вперше не вдалося побудувати стосунки. Але якщо ж для вас спілкування з цією людиною раніше було травматичним, то краще не озиратися назад і не замислюватися про відновлення спілкування – це ні до чого не призведе.

Рак

Для Раків найближчі дні будуть щедрими на зустрічі як з потенційною половинкою, так і з людьми, які допоможуть просунутися їм кар'єрними сходами або отримати вигідні зв'язки у професійній діяльності. До того ж ці зустрічі можуть відбутися в найнесподіваніших місцях і зовсім не у формальній атмосфері, тому сміливо знайомтеся з людьми у кафе та парках, це може зіграти вам на руку.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ

Також Фокус раніше писав про найбагатші знаки Зодіаку на початку травня.