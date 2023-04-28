Свадьба века. Как выходила замуж голливудская звезда Грейс Келли

Уже стартовал сезон свадеб, но сказочное бракосочетание Грейс Келли и князя Монако Ренье до сих остается непревзойденным эталоном.

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Весной стартует сезон свадеб, и уже многие селебрити, вроде леди Амелии Спенсер устроили красивейшие церемонии. Но даже спустя почти семь десятилетий непревзойденным эталоном остается свадьба голливудской кинодивы Грейс Келли и князя Монако Ренье. О том, как проходила самая роскошная свадьба своего времени, пишет Daily Mail.

Шестьдесят семь лет назад Грейс Келли, голливудская кинозвезда и обладательница "Оскара" вышла замуж за князя Монако Ренье III на эффектной церемонии.

Несмотря на то, что с тех пор были знаковые свадьбы, такие как бракосочетание принца Чарльза с леди Дианой, принца Уильяма с Кейт Миддлтон и даже свадьба сына Грейс – князя Альбера с Шарлен, ни одна церемония не была настолько сказочной, как свадьба Грейс Келли и Ренье.

"Это был такой невероятный роман, и он оставил глубокий след в людских сердцах", — говорил ранее единственный сын пары, князь Альбер.

Свадьба Ренье и Грейс состояла из закрытой для публики гражданской церемонии 18 апреля 1956 года и публичной религиозной церемонии на следующий день — 19 апреля 1956 года. После свадьбы Келли стала княгиней и оставила свою кинокарьеру. Она много сделала для того, чтобы превратить Монако в оплот роскоши и изящества. И ее свадьба была потрясающей. Ведь Грейс исполняла мечту многих девочек со всего мира: выходила замуж за принца.

Грейс было 26 лет, когда она вышла замуж за 32-летнего принца Ренье. Свадебное платье Грейс Келли состояло из 300 метров старинного бельгийского кружева и 150 метров шелка, тафты и тюля.

Фата Грейс Келли не закрывала ее лицо

Гардеробом актрисы занималась студия MGM, которая увидела в этом прекрасную возможность пропиариться. Два платья создала обладательница премии "Оскар" Хелен Роуз, которая создавала наряды для героинь Грейс Келли в фильмах "Лебедь" и "Высшее общество".

Приглашения были разосланы 700 гостям, включая Аристотеля Онассиса, застройщика Конрада Хилтона и кинозвезд Дэвида Нивена, Кэри Гранта, Глорию Суонсон и Аву Гарднер.

На свадьбе Келли была в туфлях на небольшом каблуке, чтобы не быть выше своего жениха. Их создал Дэвид Эвинс, украсив именами жениха и невесты, и спрятав в подошве медную монетку на удачу.

Говорят, что свадебное платье Грейс Келли вдохновило дизайнеров по всему миру, в том числе и тех, кто создавал платье Кейт Миддлтон от Александра Маккуина.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье

Даже прибытие Келли в Монако было обставлено с помпой. На борт корабля "Конститьшен" она села 4 апреля со своей семьей, шестью подружками невесты, 80 единицами багажа и пуделем Оливером. Провожала ее целая толпа журналистов и фотографов. Около 400 корреспондентов подали заявки на съемки невесты на борту корабля, но большинству отказали.

Но даже те, кто находился на суше, увидели захватывающее зрелище: когда Келли ступила на палубу, над ее головой пролетел самолет, принадлежавший Аристотелю Онассису, осыпая красными и белыми гвоздиками тех, кто был внизу.

Прибытие Келли в Монако было еще более значительным событием, чем ее отъезд, поскольку 1800 фотографов запечатлели момент ее прибытия.

Тем временем в Монако отремонтировали княжеский дворец для гражданской церемонии. А религиозную церемонию из Собора святого Николая в итоге смотрели по телевидению 30 миллионов человек. Так что подготовка пышного торжества забрала огромное количество времени.

Тем не менее это планирование привело к одному из самых потрясающих событий для знаменитостей 20-го века, когда Монако вступило в восьмидневный период празднеств, ведущих к 17 апреля.

Сама гражданская церемония заняла всего 16 минут, но за ней последовали полные 25 минут прослушивания 140 новых титулов, которые теперь принадлежали Грейс Келли как княгине Монако.

На ней Келли была одета в ансамбль из светло-розовой тафты, украшенный французским кружевом цвета шампанского Alençon — первое из платьев, предоставленных MGM.

Наряд Грейс Келли для гражданской церемонии

Вторая церемония состоялась на следующий день в Соборе святого Николая. На глазах у 30 миллионов человек Келли прибыла в роскошном и тщательно продуманном платье. Она отказалась от тиары, выбрав шляпку-джульетку, а фата не закрывала ее лицо от камер.

Свадьба Грейс Келли и князя Ренье Фото: Getty Images

36 швеям понадобилось три недели, чтобы сшить великолепные наряды. Свадебное платье Келли было настолько культовым, что десятилетия спустя оно до сих пор вдохновляет принцесс.

Сейчас оно выставлено в Художественном музее Филадельфии.

Во время свадьбы в 1956 году на религиозных церемониях невесты несли с собой по проходу Библию, а не букет цветов. Сторонница традиций, Келли получила в подарок Библию, украшенную шелком, жемчугом и кружевом, и она несла ее вместе с букетом ландышей.

Свадьба завершилась традиционным подношением Святой Девоте, святой покровительнице Монако, и пиршеством с икрой, омарами, шампанским и многим другим на 600 человек.

В свадебном торте Грейс Келли были спрятаны две птицы и музыкальная шкатулка Фото: Getty Images

Сообщается, что их свадебный торт стоил около 10 000 фунтов стерлингов и не был похож ни на один другой, поскольку в нем были две живые горлицы, символизирующие верность, доверие и непреходящую любовь. Торт был также украшен музыкальной шкатулкой, а птицы вылетели, когда Ренье разрезал торт своим мечом.

Затем Грейс Келли и князь Ренье сели на яхту принца Deo Juvante II, чтобы провести семинедельный медовый месяц.

У пары было трое детей: принцессы Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также принц Альбер, который сейчас является князем Монако и чья свадьба с Шарлен была, конечно, сказочной, но не настолько, как у его матери.

Грейс Келли трагически погибла в возрасте 52 лет в автокатастрофе 14 сентября 1982 года. Принц Ренье больше никогда не женился и полностью погрузился в работу. Он умер в 2005 году.

Напомним, недавно князь Альбер почтил память своего отца. На грустной церемонии его сопровождала его супруга.