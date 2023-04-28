Весілля століття. Як виходила заміж голлівудська зірка Грейс Келлі

Вже стартував сезон весіль, але казкове одруження Грейс Келлі та князя Монако Реньє досі залишається неперевершеним зразком.

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Навесні стартує сезон весіль, і вже багато селебріті, на кшталт леді Амелії Спенсер влаштували найкрасивіші церемонії. Але навіть майже через сім десятиліть неперевершеним еталоном залишається весілля голлівудської кінодіви Грейс Келлі та князя Монако Реньє. Про те, як проходило найрозкішніше весілля свого часу, пише Daily Mail.

Шістдесят сім років тому Грейс Келлі, голлівудська кінозірка та володарка "Оскара" вийшла заміж за князя Монако Реньє III на ефектній церемонії.

Дарма що з того часу були знакові весілля, такі як одруження принца Чарльза з леді Діаною, принца Вільяма з Кейт Міддлтон і навіть весілля сина Грейс — князя Альбера із Шарлен, жодна церемонія не була настільки казковою, як весілля Грейс Келлі Реньє.

"Це був такий неймовірний роман, і він залишив глибокий слід у людських серцях", — говорив раніше єдиний син пари, князь Альбер.

Весілля Реньє та Грейс складалося із закритої для публіки цивільної церемонії 18 квітня 1956 року та публічної релігійної церемонії наступного дня – 19 квітня 1956 року. Після весілля Келлі стала княгинею та залишила свою кінокар'єру. Вона багато зробила для того, щоб перетворити Монако на місце розкоші та витонченості. І її весілля було приголомшливим. Адже Грейс виконувала мрію багатьох дівчат з усього світу: виходила заміж за принца.

Грейс було 26 років, коли вона вийшла заміж за 32-річного принца Реньє. Весільне плаття Грейс Келлі складалося з 300 метрів старовинного бельгійського мережива та 150 метрів шовку, тафти та тюлю.

Фата Грейс Келлі не затуляла її обличчя

Гардеробом акторки займалася студія MGM, яка побачила в цьому чудову нагоду пропіаритися. Дві сукні створила лауреатка премії "Оскар" Хелен Роуз, яка створювала вбрання для героїнь Грейс Келлі у фільмах "Лебідь" та "Вища громада".

Запрошення були розіслані 700 гостям, враховуючи Арістотеля Онассіса, забудовника Конрада Хілтона та кінозірок Девіда Нівена, Кері Гранта, Глорію Суонсон та Аву Гарднер.

На весіллі Келлі була в туфлях на невеликому підборі, щоб не бути вищим за свого нареченого. Їх створив Девід Евінс, прикрасивши іменами нареченого та нареченої, і сховавши в підошві мідну монетку на удачу.

Кажуть, що весільну сукню Грейс Келлі надихнуло дизайнерів у всьому світі, у тому числі й тих, хто створював сукню Кейт Міддлтон від Олександра Маккуїна.

Весілля Грейс Келлі та князя Реньє

Навіть прибуття Келлі до Монако було обставлене з помпою. На борт корабля "Констітьшен" вона сіла 4 квітня зі своєю родиною, шістьма подружками нареченої, 80 одиницями багажу та пуделем Олівером. Проводив її цілий натовп журналістів та фотографів. Майже 400 кореспондентів подали заявки на зйомки нареченої на борту корабля, але більшості відмовили.

Але навіть ті, хто знаходився на суші, побачили захопливе видовище: коли Келлі ступила на палубу, над її головою пролетів літак, що належав Арістотелю Онассісу, обсипаючи червоними та білими гвоздиками тих, хто був унизу.

Прибуття Келлі в Монако було ще більшою подією, ніж її від'їзд, оскільки 1800 фотографів зняли момент її прибуття.

Тим часом у Монако відремонтували князівський палац для цивільної церемонії. А релігійну церемонію із Собору святого Миколая зрештою дивилися по телебаченню 30 мільйонів людей. Тож підготовка пишної урочистості забрала величезну кількість часу.

Проте це планування призвело до однієї з найбільш приголомшливих подій для знаменитостей 20 століття, коли Монако вступило у восьмиденний період свят, що ведуть до 17 квітня.

Сама цивільної церемонія зайняла всього 16 хвилин, але за нею були повні 25 хвилин прослуховування 140 нових титулів, які тепер належали Грейс Келлі як княгині Монако.

На ній Келлі була одягнена в ансамбль зі світло-рожевої тафти, прикрашений французьким мереживом кольору шампанського Alençon — перша із суконь, наданих MGM.

Вбрання Грейс Келлі для цивільної церемонії

Друга церемонія відбулася наступного дня у Соборі святого Миколая. На очах у 30 мільйонів осіб Келлі прибула в розкішній і ретельно продуманій сукні. Вона відмовилася від тіари, обравши капелюшок-джульєтку, а фата не затуляла її обличчя від камер.

Весілля Грейс Келлі та князя Реньє Фото: Getty Images

36 швачкам знадобилося три тижні, щоб пошити чудове вбрання. Весільна сукня Келлі була настільки культовою, що через десятиліття вона досі надихає принцес.

Наразі вона виставлена у Художньому музеї Філадельфії.

Під час весілля у 1956 році на релігійних церемоніях нареченої несли із собою по проходу Біблію, а не букет квітів. Прихильниця традицій, Келлі отримала в подарунок Біблію, прикрашену шовком, перлами та мереживом, і вона несла її разом із букетом конвалій.

Весілля завершилося традиційним підношенням Святій Девоті, святій покровительці Монако, і бенкетом з ікрою, омарами, шампанським і багатьом іншим на 600 осіб.

У весільному торті Грейс Келлі були заховані два птахи та музична скринька Фото: Getty Images

Повідомляється, що їхній весільний торт коштував майже 10 000 фунтів стерлінгів і не був схожий на жоден інший, оскільки в ньому були дві живі горлиці, що символізують вірність, довіру і неперевершене кохання. Торт був також прикрашений музичною скринькою, а птахи вилетіли, коли Реньє розрізав торт своїм мечем.

Потім Грейс Келлі та князь Реньє сіли на яхту принца Deo Juvante II, щоб провести семитижневий медовий місяць.

У пари було троє дітей: принцеси Кароліна Маргарита Луїза та Стефанія Марія Єлизавета, а також принц Альбер, який зараз є князем Монако і чиє весілля з Шарлен було, звичайно, казковим, але не настільки, як у його матері.

Грейс Келлі трагічно загинула у віці 52 років в автокатастрофі 14 вересня 1982 року. Принц Реньє більше ніколи не одружився і повністю поринув у роботу. Він помер у 2005 році.

Нагадаємо, нещодавно князь Альбер вшанував пам'ять свого батька. На сумній церемонії його супроводжувала його дружина.