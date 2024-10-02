Онука Грейс Келлі відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Шарлотта Казірагі давно є амбасадоркою Chanel. Вона офіційно представляє монаршу родину Монако.

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38-річна монакська журналістка та письменниця Шарлотта Казірагі відвідала Паризький тиждень моди. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Онука княгині Монако Грейс Келлі стала гостею показу нової колекції жіночого одягу Chanel весна-літо 2025 в рамках Тижня моди в Парижі.

На публіці вона зʼявилася в смугастій сорочці з кишенями від Chanel та шортах в тон. Волосся монаршої персони було розпущено. Шарлотта зробила легкий макіяж та додала до образу чорні туфлі.

Шарлотта Казірагі Фото: Getty Images

Зокрема, онука Грейс Келлі продемонструвала кілька лаконічних прикрас — підвіску та каблучки.

Шарлотта Казірагі

Казірагі зʼявилася на Тижні моди сама після новин про розлучення з режисером Димитрієм Рассамом.

Пара одружилася у червні 2019 року. Повідомлялося, що причиною розриву стала постійна відстань. Журналістка більшість часу проводить у Монако, а її колишній чоловік через роботу перебуває в Парижі та Лос-Анджелесі.

У колишнього подружжя підростає син Бальтазар, який народився у 2018 році. Також у Казірагі є спадкоємець Рафаель від коміка Гада Ельмалеха.

Нагадаємо, Шарлотта Казірагі розповіла про своє життя.

Також Фокус писав про появу Шарлотти Казірагі на Каннському кінофестивалі-2024.