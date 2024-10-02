Внучка Грейс Келли посетила Парижскую неделю моды (фото)

Шарлотта Казираги давно является амбассадором Chanel. Она официально представляет монаршую семью Монако.

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38-летняя монакская журналистка и писательница Шарлотта Казираги посетила Парижскую неделю моды. Об этом сообщает Royal Fashion Police.

Внучка княгини Монако Грейс Келли стала гостьей показа новой коллекции женской одежды Chanel весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.

На публике она появилась в полосатой рубашке с карманами от Chanel и шортах в тон. Волосы монаршей особы были распущены. Шарлотта сделала легкий макияж и добавила к образу черные туфли.

Шарлотта Казираги Фото: Getty Images

В частности, внучка Грейс Келли продемонстрировала несколько лаконичных украшений — подвеску и кольца.

Шарлотта Казираги

Казираги появилась на Неделе моды сама после новостей о разводе с режиссером Димитрием Рассамом.

Пара поженилась в июне 2019 года. Сообщалось, что причиной разрыва стало постоянное расстояние. Журналистка большую часть времени проводит в Монако, а ее бывший муж из-за работы находится в Париже и Лос-Анджелесе.

У бывших супругов подрастает сын Бальтазар, который родился в 2018 году. Также у Казираги есть наследник Рафаэль от комика Гада Эльмалеха.

Напомним, Шарлотта Казираги рассказала о своей жизни.

Также Фокус писал о появлении Шарлотты Казираги на Каннском кинофестивале-2024.