29 апреля 2023 года: мучениц Агапии, Ирины и Хионии — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя петь, веселиться и употреблять алкоголь.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Это были три сестры-сироты, которые жили III-IV веке в Италии. Они вели благочестивую жизнь и были неприступными для поклонников. Тогда сам император решил их выдать замуж в Македонии, но они не захотели и там отрекаться от веры и выходить замуж. Местный правитель захотел взять их силой, но тут же сошел с ума. За это девушек казнили.
Что нельзя делать 29 апреля:
- петь и веселиться;
- употреблять алкоголь;
- злословить;
- одалживать деньги.
Народные приметы и поверья:
- какая сегодня погода, таким и весь май будет;
- прохладно и ветрено – лето будет таким же;
- проливной дождь –лето будет жарким;
- гром – к урожаю хлеба.
День ангела празднуют:
Леонид, Ирина, Галина.
Родились в этот день:
1970 год — Ума Турман, американская актриса кино и телевидения (фильмы "Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Убить Билла" и др.), бывшая модель, обладательница премии "Золотой глобус".
Также в этот день:
1429 год — в ходе Столетней войны Жанна д’Арк во главе своих войск вступила в осажденный Орлеан.
1648 год — начинается битва под Желтыми Водами;
1770 год — британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;
1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;
1982 год — население Китая превышает миллиард человек;
1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступает со счетом 1-3;
2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.