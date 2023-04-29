29 апреля 2023 года: мучениц Агапии, Ирины и Хионии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя петь, веселиться и употреблять алкоголь.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь чтит память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Это были три сестры-сироты, которые жили III-IV веке в Италии. Они вели благочестивую жизнь и были неприступными для поклонников. Тогда сам император решил их выдать замуж в Македонии, но они не захотели и там отрекаться от веры и выходить замуж. Местный правитель захотел взять их силой, но тут же сошел с ума. За это девушек казнили.

Что нельзя делать 29 апреля:

петь и веселиться;

употреблять алкоголь;

злословить;

одалживать деньги.

Народные приметы и поверья:

какая сегодня погода, таким и весь май будет;

прохладно и ветрено – лето будет таким же;

проливной дождь –лето будет жарким;

гром – к урожаю хлеба.

День ангела празднуют:

Леонид, Ирина, Галина.

Родились в этот день:

1970 год — Ума Турман, американская актриса кино и телевидения (фильмы "Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Убить Билла" и др.), бывшая модель, обладательница премии "Золотой глобус".

Также в этот день:

1429 год — в ходе Столетней войны Жанна д’Арк во главе своих войск вступила в осажденный Орлеан.

1648 год — начинается битва под Желтыми Водами;

1770 год — британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;

1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;

1982 год — население Китая превышает миллиард человек;

1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступает со счетом 1-3;

2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.