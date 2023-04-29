Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

29 квітня 2023 року: мучениць Агапії, Ірини та Хіонії — що сьогодні не можна робити?

Мучениці Агапія, Ірина та Хіонія
Мучениці Агапія, Ірина та Хіонія

Сьогодні не можна співати, веселитися та вживати алкоголь.

Related video

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Це були три сестри-сироти, які жили в III-IV столітті в Італії. Вони вели благочестиве життя і були неприступними для шанувальників. Тоді сам імператор вирішив їх видати заміж у Македонії, але вони і там не захотіли зрікатися віри та виходити заміж. Місцевий правитель захотів взяти їх силоміць, але одразу збожеволів. За це дівчат стратили.

Що не можна робити 29 квітня:

  • співати та веселитися;
  • вживати алкоголь;
  • злословити;
  • позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

  • яка сьогодні погода, таким і весь травень буде;
  • прохолодно та вітряно – літо буде таким самим;
  • проливний дощ – літо буде спекотним;
  • грім – до врожаю хліба.

День ангела святкують:

Леонід, Ірина, Галина.

Народилися цього дня:

1970 рік — Ума Турман, американська актриса кіно і телебачення (фільми "Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Вбити Білла" та ін.), колишня модель, володарка премії "Золотий глобус".

Також у цей день:

1429 рік — під час Столітньої війни Жанна д'Арк на чолі своїх військ вступила в обложений Орлеан.

1648 рік — починається битва під Жовтими Водами;

1770 рік — британський капітан Джеймс Кук вперше висаджується в Австралії;

1913 рік — Гідеон Сундбек отримує патент на застібку-блискавку з зубчиками;

1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд людей;

1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в якому поступається з рахунком 1-3;

2011 рік — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.