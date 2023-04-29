29 квітня 2023 року: мучениць Агапії, Ірини та Хіонії — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна співати, веселитися та вживати алкоголь.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Це були три сестри-сироти, які жили в III-IV столітті в Італії. Вони вели благочестиве життя і були неприступними для шанувальників. Тоді сам імператор вирішив їх видати заміж у Македонії, але вони і там не захотіли зрікатися віри та виходити заміж. Місцевий правитель захотів взяти їх силоміць, але одразу збожеволів. За це дівчат стратили.
Що не можна робити 29 квітня:
- співати та веселитися;
- вживати алкоголь;
- злословити;
- позичати гроші.
Народні прикмети та повір'я:
- яка сьогодні погода, таким і весь травень буде;
- прохолодно та вітряно – літо буде таким самим;
- проливний дощ – літо буде спекотним;
- грім – до врожаю хліба.
День ангела святкують:
Леонід, Ірина, Галина.
Народилися цього дня:
1970 рік — Ума Турман, американська актриса кіно і телебачення (фільми "Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Вбити Білла" та ін.), колишня модель, володарка премії "Золотий глобус".
Також у цей день:
1429 рік — під час Столітньої війни Жанна д'Арк на чолі своїх військ вступила в обложений Орлеан.
1648 рік — починається битва під Жовтими Водами;
1770 рік — британський капітан Джеймс Кук вперше висаджується в Австралії;
1913 рік — Гідеон Сундбек отримує патент на застібку-блискавку з зубчиками;
1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд людей;
1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в якому поступається з рахунком 1-3;
2011 рік — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.