29 квітня 2023 року: мучениць Агапії, Ірини та Хіонії — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна співати, веселитися та вживати алкоголь.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Це були три сестри-сироти, які жили в III-IV столітті в Італії. Вони вели благочестиве життя і були неприступними для шанувальників. Тоді сам імператор вирішив їх видати заміж у Македонії, але вони і там не захотіли зрікатися віри та виходити заміж. Місцевий правитель захотів взяти їх силоміць, але одразу збожеволів. За це дівчат стратили.

Що не можна робити 29 квітня:

співати та веселитися;

вживати алкоголь;

злословити;

позичати гроші.

Народні прикмети та повір'я:

яка сьогодні погода, таким і весь травень буде;

прохолодно та вітряно – літо буде таким самим;

проливний дощ – літо буде спекотним;

грім – до врожаю хліба.

День ангела святкують:

Леонід, Ірина, Галина.

Народилися цього дня:

1970 рік — Ума Турман, американська актриса кіно і телебачення (фільми "Кримінальне чтиво", "Бетмен і Робін", "Вбити Білла" та ін.), колишня модель, володарка премії "Золотий глобус".

Також у цей день:

1429 рік — під час Столітньої війни Жанна д'Арк на чолі своїх військ вступила в обложений Орлеан.

1648 рік — починається битва під Жовтими Водами;

1770 рік — британський капітан Джеймс Кук вперше висаджується в Австралії;

1913 рік — Гідеон Сундбек отримує патент на застібку-блискавку з зубчиками;

1982 рік — населення Китаю перевищує мільярд людей;

1992 рік — Національна збірна України з футболу проводить свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини, в якому поступається з рахунком 1-3;

2011 рік — весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон.